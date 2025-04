Reflexionar para cambiar la realidad de personas seropositivas, propuesta teatral de Trémulo

Desde el teatro, la obra Trémulo se propone como un espacio que invita a pensar en el contexto actual de las personas seropositivas que viven con discriminación y criminalización, llamando a un cambio de perspectivas y futuro. En ello, repara el actor, director y dramaturgo Eglón Mendoza previo al estreno de esta puesta en escena que es resultado de un largo proceso creativo iniciado en 2023, que verá su estreno el próximo jueves 10 de abril en el Breve Espacio.

En 2023, como parte del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA), Eglón Mendoza desarrolló un proyecto de investigación enfocado en la creación de una dramaturgia a partir de exploraciones corporales y recorridos en la ciudad de Puebla, en lugares de experiencia homosexual, que además echaba mano de su archivo personal.

Este proyecto particular denominado Otros exorcismos son posibles incluía llevar a escena esta dramaturgia, algo que se concretó en junio de 2024 cuando presentó parte del proceso en una función abierta con “público específico”, que fue otro punto de vista añadido: el de las personas seropositivas, en particular de los hombres homosexuales que portan el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Después de ese primer resultado, Mendoza se entrevistó con Emmanuel Zavala, un actor, director y gestor local, para que asumiera la dirección de esta obra que cambió su nombre hacia Trémulo: un temblor, una exploración corporal y dancística exigida por el proyecto y por el camino del propio actor que ha pasado por diversas exploraciones escénicas, teatrales y dancísticas como el Butoh, el performance y la danza contemporánea, además de un guiño hacia el cine de Pedro Almodóvar que se refleja en Iván, el nombre del protagonista.

El también productor añadió que la función producida por la compañía Rumor Teatro le sabe a “estreno” pues no ha tenido la oportunidad de probar la obra con un público abierto, distinto a las disidencias homosexuales a las que quería llegar.

“Me he dado cuenta que a otras personas les dice otras cosas, y he ido descubriendo por un azar un poco amargo que ahora en la actualidad, por lo menos en las redes sociales, se ha vuelto a encender la serofobia y la reproducción de información falsa que discrimina, estigmatiza y hace un daño en lugar de procurar una conversación diferente algo que de por sí, históricamente, ha sido sensible, difícil, oculto”.