Cayó en 50% el paso de migrantes por Puebla por el miedo a la política fronteriza de Trump: Pastoral

El presbítero Manuel Romero afirmó que en su pico más alto llegó a haber hasta 300 indocumentados en tres albergues de la ciudad, ahora solo 40

Efraín Núñez

El flujo de migrantes centroamericanos y sudamericanos que atraviesan la ciudad de Puebla con destino a Estados Unidos se redujo más de 50 por ciento debido a las políticas antiinmigrantes adoptadas por el presidente estadounidense Donald Trump, afirmó Manuel Romero, director de los tres albergues operados por la Pastoral de Movilidad Humana en la capital poblana.

Romero detalló que en los momentos de máximo tránsito se llegó a contabilizar hasta 300 personas indocumentadas por mes en los refugios ubicados en las parroquias de La Asunción, San Juan de los Lagos y La Aurora. Actualmente, la cifra mensual oscila entre 40 y 30 migrantes, una reducción atribuida principalmente al temor ante redadas y controles fronterizos intensificados.

“Hemos notado mucho miedo a las redadas; el flujo migratorio se ha restringido notablemente. En un mes, antes pasaban de 100 a 300 personas por los albergues, ahora apenas son 30 o 40”, expuso el director.

Romero aseguró que los albergues mantienen su labor de brindar cobijo, alimentos y techo a los migrantes, ya sea que busquen llegar a la Unión Americana o que retornen tras ser deportados. Además, la pastoral cuenta con una bolsa de trabajo que promueve actividades como la carpintería y la elaboración de artesanías, facilitando que los migrantes y habitantes de diversas regiones del estado comercialicen sus productos.

De acuerdo con cifras gubernamentales, más de 56 mil migrantes han sido deportados de Estados Unidos en lo que va de 2025, aunque aún no se tiene un registro preciso de cuántos de ellos son originarios de Puebla.

“Solicitamos respeto a la dignidad de nuestros hermanos migrantes en su paso por Puebla, pues muchos se ven obligados a emprender este proyecto migratorio en condiciones adversas”, subrayó Romero.

Este miércoles, la Antorcha Guadalupana hizo escala en la ciudad de Puebla, dentro de su recorrido por 12 entidades mexicanas y nueve estadounidenses, proveniente de Atlixco y San Andrés Cholula. Se prevé que el trayecto concluya el 12 de diciembre en Nueva York, donde se celebrará una misa guadalupana.

Durante su homilía, Romero y Alberto Viveros, sacerdote de la Asunción, honraron la memoria de migrantes muertos y desaparecidos. También instaron a las autoridades a fortalecer políticas públicas que salvaguarden los derechos humanos de los migrantes tanto en Puebla como en el país.

Asimismo, recordaron el legado de Gustavo Rodríguez, fallecido expárroco de La Asunción, quien impulsó la atención integral a migrantes en la ciudad y cuyos restos se encuentran en una urna al interior de dicho templo.

