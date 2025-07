Asaltos en el transporte público y a transeúntes en San Andrés caen 16% y 8%, reporta Cuautle en informe trimestral

Durante la presentación de su informe de labores correspondiente al segundo trimestre de 2025, la alcaldesa de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, reportó una disminución del 16 por ciento en denuncias por robo en transporte público y una baja del 8 por ciento en asaltos a transeúntes respecto al mismo periodo del año anterior.

En el acto oficial, Cuautle Torres entregó una ambulancia de nivel 2, con lo que el municipio suma cuatro vehículos especializados para la atención de urgencias avanzadas, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias.

La presidenta municipal destacó la importancia de los informes periódicos que, desde su llegada al cargo en octubre pasado, ha presentado cada trimestre. Resaltó que esta práctica responde a una visión de gobierno basada en la transparencia, la rendición de cuentas y la apertura hacia el escrutinio ciudadano.

“Estoy aquí para hacer público lo que por ley es público, para no ocultar nada, para no disimular nada, porque la ley en San Andrés Cholula no se regatea, pero, sobre todo, para no volver prohibido lo que es de interés público y por ley le pertenece a la sociedad”, afirmó la edil.