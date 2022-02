Mediante el Comunicado 4-2022 del SNTE, publicado el 1 de febrero del año en curso, la organización gremial propondría “fortalecer los libros de texto gratuitos” que acompañarían a los nuevos planes y programas de la Nueva Escuela Mexicana “con formatos digitales”; propuesta que, de alguna manera Gracia, coincidiría con la pretensión de la segunda parte del punto V del Perfil de Egreso de la Educación Básica, para que, al concluir esta etapa, niñas y niños aprovecharan “los recursos tecnológicos y medios de comunicación a su alcance, de manera ética y responsable para comunicarse y obtener información, seleccionarla, organizarla y evaluarla”.

La pretensión de las autoridades educativas y de quienes dirigen al gremio sería loable, si no fuese porque la cruda realidad Gracia, los llevaría a toparse con pared, si antes del próximo ciclo escolar no se resuelven carencias que permitieran que las y los estudiantes de primaria, contaran con la tecnología indispensable para adquirirlos. El cuadro -sin número- Servicios básicos, infraestructura y equipamiento escolar; Indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 publicado en la Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2021-2022 a cargo de la Dirección General de Planeación de la SEP, revelaría -y considerando que son datos oficiales- que una de cada 10 escuelas de un universo de 136 277 planteles, carecería de electricidad y que, solo 1 de cada 2 instituciones contaría con alguna computadora en tanto que, solo 3 de cada 10 tendrían conexión a Internet. En términos absolutos, las cifras revelarían carencias en los rubros: falta de electricidad en 17 173 escuelas al tiempo que 64 323 no tendría computadoras y 91 715 no dispondrían de conectividad a Internet.

Los porcentajes y los números que presenta el documento de la SEP […] coincidirían y/o contrastarían con datos de la Encuesta de Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información 2020 (ENDUTIH), cuyos resultados se presentarían mediante el comunicado de prensa 352/21 (22-06-21) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). La ENDUTIH señalaría la existencia de 84.1 millones de usuarios de internet y, entre ellos, destacaría para efectos de una cuasi comparación, la suma de quienes se encuentran en el rango de edad de 6 a 11años (9.1 millones), a los que habría que sumar aproximadamente 6.1 millones de niñas y niños que -presuntamente- cursarían secundaria; aunque la gráfica 3 del documento Distribución de los usuarios de internet por grupos de edad, en el segundo rango se agruparía a quienes contaran entre 12 y 17 años de edad (12.2 millones), al momento de levantarse -en 2020- la encuesta de referencia. No obstante, y aunque fuera a partir de datos estimados, quienes cursan educación básica dispondrían de internet en su casa en mayor medida (60.6% promedio nacional), que en la escuela (32.7%).

Los datos de las Principales cifras […] permitirían estimar que, mientras que el universo de escuelas consideradas tendría en un 51.2% la disponibilidad de uso de computadoras que podrían utilizarse para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje (71 954 escuelas), tan solo el 30.3% de los hogares (2 de cada 5) contarían con un ordenador para un estimado, según la encuesta de disponibilidad de 34.8 millones de usuarios. Tan sólo el 54.9% de 6 años y más las uso para actividades escolares.

Sin embargo, si la pretensión de las autoridades educativas fuese que al egresar de la escuela primaria las niñas y los niños utilizasen “los recursos tecnológicos y medios de comunicación a su alcance”, primeramente tendrían que subsanar faltantes considerando que el cuadro Estadística del Sistema Educativo Nacional de las Principales cifras [… ] reporta la existencia de 197,843 escuelas públicas de Educación Básica, 61 566 más que las reportadas a Naciones Unidas en los Indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos).

Cumplir en tiempo y forma con los compromisos derivados del perfil de egreso requeriría de un mayor soporte presupuestal, destinando al gasto educativo un monto equivalente -por lo menos- al 8% de Producto Interno Bruto mandatado por la ley (superior en 1.9% al destinado en 2021); monto que permitiría contar con 197 843 escuelas públicas de educación básica dotadas con electricidad, equipo de cómputo e Internet y otros servicios indispensables sin distingo de condición económica alguna. ¿se estará solo frente a una aspiración gubernamental, Gracia?