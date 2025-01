RECURSOS PÚBLICOS, BOTÍN EN LITIGIO

Por segunda ocasión, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, ratificó que a la empresa Melgarejo Construcciones S.A. de C.V. no se le pagará porque no se le debe nada, después de dar a conocer que informó a la secretaria de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez, de la complicidad entre jueces y la compañía para condenar al gobierno del estado a pagar 640 millones de pesos por una obra que no ejecutaron en Puebla. Aunque señaló que el gobierno estatal está dispuesto a pagar lo que invirtieron, pero no por una obra que no realizaron.

Hay que recordar que el pasado 12 de junio de 2024, los ministros de la Segunda Sala de la SCJN decidieron, por mayoría de votos, desechar una revisión de amparo que solicitó el gobierno poblano contra la resolución emitida desde 2022 por la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla a favor de la empresa. En ese amparo se le concedió la razón a Melgarejo Construcciones y Concesiones por reclamar el pago de una indemnización por no construir ni operar por 30 años un libramiento que conectaría a la autopista Puebla–México, a la altura de Huejotzingo, con la autopista que va de Puebla a Atlixco y con el Arco Norte.

La denuncia empresarial se presentó en 2012, reclamando el pago de una indemnización, luego de que el gobierno estatal del panista Rafael Moreno Valle, en 2012, le canceló un contrato que se había firmado en 2009, durante el gobierno de Mario Marín Torres. Esto debido a una serie de protestas por parte de campesinos y ejidatarios de la región de San Martín Texmelucan, Huejotzingo y la región de las Cholulas que se opusieron a un pago ínfimo por sus tierras, y por el sigilo en el que se intentó imponer el proyecto carretero a los pueblos del Izta–Popo, cuya información siempre se mantuvo reservada y fue suspendida por la falta de permiso en el derecho de vía.

Como ha sucedido en otras ocasiones, se proyectan obras sin consultar a las poblaciones y propietarios o poseedores de las tierras que pueden verse afectados, a los que además se les quiere pagar una miseria por sus predios que van a constituirse en un gran negocio para otros; pero aunque la obra no se realiza siempre buscan ganar, en este caso mediante un litigio y el contubernio que existe entre empresas y el sistema de justicia, que obliga al gobierno de Puebla a pagar una indemnización millonaria.