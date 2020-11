Recursos para rehabilitar mercados son insuficientes, cuestiona federación

Los más de 10 millones de pesos que destinará el ayuntamiento de Puebla para rehabilitar 17 mercados en el municipio de Puebla son insuficientes para atender las carencias de infraestructura que tienen estos centros de comercio, cuestionaron líderes adheridos a la Federación de Mercados Municipales Gustavo Díaz Ordaz.

En conferencia de medios sostuvieron que a pesar de que se argumentó que las obras anunciadas se priorizaron con los comerciantes el regidor por Morena, Iván Camacho Mendoza, únicamente los buscó para “tomarse la foto” pero nunca fueron tomados en cuenta.

Eduardo Escalona Mendoza, presidente de la Federación y representante de los comerciantes del mercado 5 de Mayo, subrayó que inicialmente el ayuntamiento había ofrecido 20 millones de pesos para atender a los mercados municipales pero finalmente se les autorizó la mitad.

Consideró que el recurso es insuficiente, además de que mercados como el 5 de Mayo quedaron fuera de los apoyos.

“El Mercado 5 de Mayo dicen que ya no le pueden dar porque ya fue intervenido en 2019, cuando le cambiaron 40 láminas de la planta alta. El informe que me dan es que ya no tengo por qué pedir”.

En su opinión contrastan las “facilidades” que tienen los vendedores informales para colocarse en las calles del centro histórico que los comerciantes establecidos en el mercado.

Amagó con buscar la autonomía respecto del ayuntamiento, para que dependa de los propios comerciantes el mantenimiento de los mercados.

“Vamos a llegar al extremo de solicitarle a la próxima presidenta o presidente municipal que nos vuelva autónomos. Sino nos da que no nos quiten”, expuso.

Por su parte, Jorge Díaz Guzmán, secretario general de la Federación y tesorero del mercado El Cuexomate, cuestionó que se le pretenda arreglar la techumbre del mercado, con un monto de 500 mil pesos, durante diciembre, debido a que es una temporada alta para ellos.

Dolores Avendaño, representante del mercado San Baltazar, cuestionó que en una primera solicitud el ayuntamiento les haya dicho que no había recursos y después les den recursos que apenas alcanzarán para pintar el inmueble.

También manifestaron su inconformidad Teresa Robles Hernández, representante del mercado de “El Parral”; Estela Reyes Rodríguez, del mercado Xonacatepec I y II, así como un representante del mercado del Carmen, quien se reservó su nombre.