Recurren a los captadores pluviales para atenuar crisis de agua en las juntas auxiliares de Puebla

Más de una decena de planteles básicos ya emplea este sistema ante la ineficiencia del servicio concesionado.

Patricia Méndez

La Comuna de Puebla implementará el uso de captadores pluviales en las juntas auxiliares, principalmente, las más alejadas, como una solución rápida frente a la insuficiencia en el acceso al agua potable.

El coordinador del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Jesús Sánchez Reliac, explicó que esta estrategia ya beneficia a más de una decena de escuelas de nivel básico y busca replicarse en comunidades de alta marginación y lejanía, donde la red domiciliaria resulta inviable a corto plazo.

Durante una entrevista, Sánchez Reliac detalló que la captación de un solo metro cúbico de agua de lluvia equivale a alrededor de 20 garrafones, “lo que podría ayudar a reforzar la cobertura municipal ante la deficiencia en el servicio de agua potable que el municipio padece, entre otros factores, provocada por la concesionaria Concesiones Integrales, comúnmente conocida como Agua de Puebla”.

El funcionario especificó que “el gobierno municipal ha estado tratando de reforzar la cobertura municipal mediante varias acciones, la captación pluvial es una medida inmediata que otorga agua de buena calidad, de una manera más rápida que una red de drenaje, sobretodo, en las zonas más lejanas y a veces no se abastecen tantos hogares como con los captadores”.

Sánchez Reliac insistió en que resulta fundamental aprovechar el agua pluvial, considerando que en la capital poblana llueve, en promedio, uno de cada tres días.

De acuerdo con encuestas elaboradas por el Implan en 2024, las juntas auxiliares de San Pedro Zacachimalpa, San Francisco Totimehuacán, La Resurrección, San Andrés Azumiatla y San Miguel Xonacatepec destacan como las demarcaciones con mayor carencia de agua potable, problema que se intensifica en la periferia municipal.

El estudio del organismo reveló también rezagos significativos en otras regiones, como San Isidro Castillotla, Santa Clara La Venta y Villa Verde, zonas en las que un alto porcentaje de la población vive sin acceso regular al suministro hídrico. La encuesta aplicada a más de 1 mil 221 personas durante 2024 permitió ubicar las dimensiones de la crisis y diseñar estrategias focalizadas.

Por otra parte, datos adicionales del Implan refirieron que 127 colonias en Puebla presentan dificultades severas para contar con agua potable, localizándose la mayoría en el sur del municipio capitalino. El informe señala que la forma más frecuente para obtener el líquido es a través del servicio de pipas, mientras que los casos menos habituales recurren a pozos comunitarios o de propiedad particular.

