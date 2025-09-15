Lunes, septiembre 15, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Recuperan tráiler robado y hallan mercancía en tres bodegas de la colonia Tepeyac

Personal de la Guardia Nacional durante operativo de recuperación de vehículo robado en colonia Tepeyac
Personal de la Guardia Nacional durante operativo de recuperación de vehículo robado en colonia Tepeyac. Foto: Es Imagen
Isaí Pérez Guarneros

Durante la tarde del domingo, autoridades federales localizaron un tráiler que había sido robado un día antes sobre la autopista Puebla-Córdoba. El tractocamión fue ubicado en inmediaciones de una bodega de la colonia Tepeyac, en la capital poblana, gracias al sistema de geolocalización con el que contaba.

Agentes de la Guardia Nacional, en coordinación con personal de la Fiscalía General de la República (FGR), desplegaron un operativo luego de que el comando que perpetró el robo tomó rumbo a la Ciudad de México, aunque posteriormente desvió su trayecto a la altura del municipio de Esperanza.

El rastreo permitió ubicar el punto donde ingresó el tráiler, lo que llevó a las autoridades federales a revisar el perímetro de varias bodegas. En una de ellas encontraron el vehículo, mientras que la carga fue detectada en una de las bodegas, en su mayoría mercancía de la marca Kleenex.

De acuerdo con la información preliminar, en las tres bodegas también habría mercancía relacionada con al menos otros tres robos recientes. No obstante, la confirmación oficial se dará una vez que la FGR ejecute la orden de cateo solicitada a un juez, lo que permitirá la inspección formal del interior de los inmuebles.

