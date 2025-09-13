Sábado, septiembre 13, 2025
NoticiasEstado

Recuperan 18 mil litros de gas LP robado en Tehuacán; hay dos detenidos

Uno de los involucrados es menor de edad

Recuperan 18 mil litros de gas LP robado en Tehuacán; hay dos detenidos
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. – 18 mil litros de gas LP fueron recuperados en esta ciudad por parte de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal y policías municipales al asegurar dos pipas cargadas con el combustible obtenido de forma ilegal, así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado; de este hecho hay dos personas detenidas.

De acuerdo con datos obtenidos, uno de los involucrados en ese ilícito es menor de edad, el otro es un adulto de nombre Jesús, quien se sabe que al momento de percatarse de que los uniformados habían descubierto su actividad ilícita intentó sobornarlos para evadir la detención.

El aseguramiento tuvo lugar en la junta auxiliar Santa María Coapan, donde las corporaciones realizaban un recorrido y al detectar las pipas decidieron marcarles el alto y realizar una revisión durante la cual los conductores no pudieron demostrar la procedencia legal del combustible.

Tras el aseguramiento se les trasladó a la ciudad de Puebla para ponerlos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se inició el proceso por el delito de robo de hidrocarburo.

La detención de estos dos hombres se suma a 89 más que se realizaron en diferentes puntos de la entidad durante la primera semana de septiembre, informó la SSP al destacar que el gobierno estatal trabaja para mantener entornos seguros para la ciudadanía.

Te puede interesar: Tras acuerdo con ayuntamiento vendedoras liberan calles en Tehuacán.

Temas

Más noticias

Nacional

Agradece Sheinbaum colaboración de Paraguay en captura de Hernán Bermúdez

La Jornada -
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán Bermúdez, ex secretario de...
Nacional

Cae en Paraguay ex jefe de Seguridad de Adán Augusto López en Tabasco

La Jornada -
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que fue detenido en Paraguay y ya fue trasladado...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025