Recuperan 18 mil litros de gas LP robado en Tehuacán; hay dos detenidos

Tehuacán. – 18 mil litros de gas LP fueron recuperados en esta ciudad por parte de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal y policías municipales al asegurar dos pipas cargadas con el combustible obtenido de forma ilegal, así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado; de este hecho hay dos personas detenidas.

De acuerdo con datos obtenidos, uno de los involucrados en ese ilícito es menor de edad, el otro es un adulto de nombre Jesús, quien se sabe que al momento de percatarse de que los uniformados habían descubierto su actividad ilícita intentó sobornarlos para evadir la detención.

El aseguramiento tuvo lugar en la junta auxiliar Santa María Coapan, donde las corporaciones realizaban un recorrido y al detectar las pipas decidieron marcarles el alto y realizar una revisión durante la cual los conductores no pudieron demostrar la procedencia legal del combustible.

Tras el aseguramiento se les trasladó a la ciudad de Puebla para ponerlos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se inició el proceso por el delito de robo de hidrocarburo.

La detención de estos dos hombres se suma a 89 más que se realizaron en diferentes puntos de la entidad durante la primera semana de septiembre, informó la SSP al destacar que el gobierno estatal trabaja para mantener entornos seguros para la ciudadanía.

Te puede interesar: Tras acuerdo con ayuntamiento vendedoras liberan calles en Tehuacán.