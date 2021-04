Recuperación del Puebla y baile tricolor a los ticos

Efectivamente, México no podía jugar peor que en Cardiff y, en Viena, Costa Rica pagó el pato. Y no fue sólo la victoria, la verdad es que los pupilos del Tata retomaron su nivel, trajeron a los ticos a remolque y nada hubiera sido más injusto que ese 0-0 que el frentazo a bocajarro del Chucky rompió a última hora quebrando la resistencia de un Keylor Navas que había sido, con mucho, el mejor de su equipo, tal como lo fue el propio Lozano del bando mexicano. Porque el Chucky ocupó con su dinámica inteligente todo el frente de ataque y se infiltró a pura habilidad entre las líneas enemigas pero sin abusar del gambeteo oscilante y magnífico que ha desarrollado sino utilizándolo en beneficio del equipo, en jugadas de atracción que casi siempre terminaron en servicios al compañero desmarcado o remates de pícara intención.

Uno de ellos rebotó en la escuadra, a la izquierda de Keylor, que en la continuación le contuvo a Arteaga un remate a quemarropa aunque en seguida se quedara de piedra ante el subsecuente latigazo de Orbelín Pineda directo al travesaño: dos larguerazos en menos de un minuto (72´), lo que da idea de la clase de dominio que ejercía México a esas alturas, producto de la buena mano de Martino con los cambios, pues la dupla de mediocampistas Herrera-Orbelín, recién ingresados en reemplazo de la muy discreta que forman Erick Gutiérrez-Jonathan Dos Santos, significó una inyección de frescura y futbol que arrasaba a los ya exhaustos y entregados ticos cuando Láynez pateó de zurda aquel córner desde la punta izquierda que Romo prolongaría con la testa y Lozano remachó a las puertas del área chica para sellar una justa victoria (88´).

No sobra decir que el ingreso de Láynez, por movilidad y ligereza, también resultó afortunado –y eso que el “Tecate” Corona, por quien entró, había jugado un muy buen primer tiempo–, y que el juego del Tri fue cobrando forma, color y variedad conforme el tiempo avanzaba y Costa Rica, una imperfecta amalgama de veteranos sin visible recambio generacional, se diluía en lo físico y perdía en lo futbolístico, barrida por el incontenible torbellino azteca.

Preolímpico. El mismo martes, por la noche, la versión Sub 23 del Tri firmó su pase a la eliminatoria zonal previa a los JO de Tokio. Lo hizo con exceso de suerte en un juego deslucido y espeso, complicado al máximo por un bravo Honduras que había abierto el marcador (1-1 final llegó gracias al penalti ejecutado hacia el final por JJ Macías) y sólo cedió ante los pupilos de Jaime Lozano en el desempate desde el punto penal (4-5).

Más allá de la calificación poco o nada que festejar, porque el Tri dirigido por Lozano se encontró con rivales sin ninguna jerarquía –incluso EU exhibió una consternante pobreza futbolística–, sin lograr convencer a nadie pese a contar con cotizados jugadores de Primera División, al grado que el más destacado posiblemente haya sido el arquerito Jurado, que recaló en Cruz Azul tras la penosa disolución del último Tiburón Rojo.

La Franja recupera terreno. No fue ni de lejos su mejor desempeño pero aprovechando las circunstancia del hombre de más batió 3-1 a Mazatlán, el viernes en el Cuauhtémoc. El equipo importado de Morelia con dinero de la gavillera alianza TV Azteca-Gobierno de Sinaloa se encontró con el gol antes del primer cuarto de hora (Oliveira, 14´) y contuvo sin problemas a un Puebla errático hasta que Vikonis enloqueció para hacerse expulsar. La primera amarilla la vio tras inexplicable retozo lejos de su área que concluyó con jaloneo de camiseta a Ormeño (23´) y la definitiva por aporrear a dos contrarios –Escoto y Salas—en una salida a destiempo para, supuestamente, despejar de puños un centro de Omar (45´). El penalti lo convirtió Santiago Ormeño con su frialdad habitual (49´, luego del VAR).

¿Qué sucedió después? Que el Puebla se encontró con un equipo postrado y un arquero suplente –Gutiérrez—que, al menos, no incurrió en las pifias del titular, aunque el tercer tanto era parable a juzgar por el defectuoso zapatazo de Araújo desde fuera del área que luego de atravesar un bosque de piernas se coló junto al poste izquierdo (71´). Poco antes, Salvador Reyes, disparando de más lejos aún, había clavado un misil teledirigido en la mera cruceta, sin duda el gol de la noche y tal vez de la jornada.

El partido no dio para más, aunque los tres puntos obtenidos –para sumar 20– catapultaron a la Franja a zona de liguilla.

Jornada 13. Mucha alharaca en torno a las once victorias consecutivas del Cruz Azul –rompe marca propia, que data de la liga de 1971-72–, pero su encuentro del viernes en Juárez resultó un auténtico ladrillo, resuelto por el “Cabecita” Rodríguez en la última jugada cuando ya nadie daba ya cacahuate por la continuidad de la racha cementera. El equipo del peruano Reynoso se mantuvo con esto de líder (33), seguido por el América, que no le pierde la pista y venció al Necaxa (2-1) en partido exornado por un gran tiro libre del paraguayo Richard Sánchez bueno para empatar a uno la contienda hacia el final del primer tiempo. Ya se sabe que los exelectricistas son uno de los equipos desangrados cada seis meses con drásticos cambios de plantel, uno de los peores lastres del futbol mexicano en estos tiempos aciagos. En realidad, los 31 puntos de los azulcremas serían 34 de no mediar el castigo que les quitó los tres de aquella irregular victoria sobre al Atlas.

El resto de la fecha de semana santa se fue cubriendo sin pena ni gloria: a tropezones venció el Monterrey al débil San Luis (2-0), mínimo triunfo atlista al recibir a Xolos (1-0), y emotivo final de un tedioso Pumas-Pachuca (2-2), con los Tuzos 0-2 al frente cuando llegaron los goles de Saucedo (90´) y Dinenno (94´), éste de penal bastante dudoso.

De la fecha FIFA a la semana Champions. Sobre la primera poco habría que relatar si, como hicieron los demás gallones europeos, Alemania hubiera cumplido con su tarea. Pero resulta que los teutones, con todos sus entorchados, sufrieron la pesadilla de verse vencidos en Disburgo por el ignoto seleccionado de Macedonia del Norte (1-2), apenas la tercera derrota del cuatro veces campeón del mundo en la historia de las eliminatorias mundialistas (sólo cayó 0-1 ante Portugal, en la fase previa a la Copa de México 86, y 1-5 con Inglaterra en la ronda inicial rumbo a Corea-Japón 2002). Semejante proeza merece conservar frescos los nombres de los autores materiales del desaguisado –Pandev a los 46´ y Elmas a los 84´– y señalar que, si bien el encuentro se desarrolló mayormente en territorio del visitante y Macedonia apeló al cierre hermético y el contragolpe, la mejor jugada de la noche fue precisamente la que culminó con el tanto decisivo. No sobra mencionar que los germanos se vieron impotentes, al punto que su única anotación llegó por vía de un discutible penalti (Gundögan, 63´). Con esto, el Grupo J europeo muestra, al cabo de tres jornadas, a Armenia como líder con 9 puntos por 6 de macedonios y teutones, que luchan por los dos puestos a Catar 2022; muy complicado lo tienen Rumania, Islandia (ambos con 3), con Leichestein sin puntos y fuera de la conversación.

Otro hecho notable de la ronda premundialista europea fue el robo de un gol transparente y nítido de Cristiano Ronaldo que solamente los ciegos –en este caso el cuerpo arbitral encabezado por el holandés Danny Makkellie—dejaron de advertir (Serbia 2-2 Portugal). Invisibilización que a la larga podría resultar trascendente, ya que los dos puntos tan arbitrariamente restados a los lusos podrían redundar al final de la ronda, que por ahora registra empate a 7 unidades entre ambos, y tras ellos Luxemburgo (3), con Eire y Azerbaiyán aún sin estrenarse. Anotó dos veces Diogo Jota (11´y 33´) y remontaron por los locales Mitrovic (46´) y Kostic (60´).

Por cierto, al no ser acreditado su gol, Cristiano montó en cólera y arrojó al suelo su brazalete de capitán. Allí se quedó hasta que un bombero lo recuperó y lo puso a subasta por internet; se dice que los 75 mil dólares recaudados serán destinados a la atención médica de un niño enfermo. Ojalá no se trate de un bulo más. Y ojalá las eliminatorias mundialistas se vean en el futuro beneficiadas por el ausente VAR.

Y a partir de mañana, los cuartos de final de la Champions tienen programados sus encuentros de ida en la forma siguiente:

Martes 6: Real Madrid-Liverpool y Manchester City-Borussia Dortmund.

Miércoles 7: Bayern Múnich-París Saint German y Porto-Chelsea.