Recuerdos, guerra y mujeres que hablan

La entrega del Oscar está a horas de distancia. De las diez cintas nominadas como “mejor”, son dos las que no conozco: Avatar: el camino del agua, de James Cameron, y El triángulo de la tristeza, de Ruben Ostlund. En este espacio me ocupé ya, con amplitud, de Top Gun: Maverick y, sobre todo, de Tár y Los espíritus de la isla, dos de las favoritas un poco por debajo de Todo en todas partes al mismo tiempo, que nos tomó por sorpresa a todos, en todas partes, al mismo tiempo. Claro, en su momento también hablé de ella, y de Elvis, aunque no a columna completa (a veces basta media página para volcar lo que ciertos films te producen). Hoy me ocupo de las otras tres —Los Fabelman, Sin novedad en el frente y Ellas hablan— en formato de cápsulas breves a falta de un espacio mayor.

Los Fabelman, de Steven Spielberg, es un apto melodrama que parte de recuerdos relativos a sí mismo y a su familia judía. En 1952, el pequeño Sammy Fabelman ve su primera película —El espectáculo más grande del mundo— y se enamora del cine, para decepción de su padre. Así comienza el sueño de ser cineasta, filmando cuanto puede con una pequeña cámara Super 8, asombrando desde un inicio. Adolescente ya, todo se cimbra cuando Sam descubre un tema doloroso en el seno de su familia, justo a partir de algo que filma. Además, una mudanza indeseada, y constantes hostigamientos por ser judío, llevan a Sam a renunciar al cine. Pero siempre hay algo, y/o las palabras de alguien, que conducen a madurar, a perspectivas nuevas, y a entender a plenitud quién eres, qué quieres y tu lugar en el mundo. Los Fabelman debe ser muy entrañable para Spielberg, pero no una de las mejores cintas de su filmografía, más allá de una producción impecable, que es justo lo que la Academia reconoce con 7 nominaciones.

El drama Sin novedad en el frente, de Edward Berger, es otra versión de la novela de Erich Maria Remarque, tratada ya en 1930 por el film homónimo de Lewis Milestone. En 1917, en medio de la 1ª Gran Guerra, cuatro jovencitos se enlistan en el ejército alemán, para ir a la batalla. Lo hacen alborozados, con una visión romántica de lo que les significará ser combatientes. Pero muy pronto conocen los horrores de la guerra, en nada parecidos a los discursos triunfalistas de los mandos militares que los reclutaron. A partir de ello –a lo largo de más de un año– serán recurrentemente sacudidos por la muerte, el hambre, el desencanto, en la crueldad de un conflicto en que el armisticio no sólo llega tarde, sino además es maliciosamente interpretado por un general alemán que quiere despedirse con una victoria, sin importarle más sangre derramada. Esta Sin novedad en el frente (alemana, aunque hay coproducción) tiene por mérito principal su realismo brutal, descarnado, que hace más evidente la intención antibélica y más resonantes los ecos del sin-sentido de la guerra. Inevitablemente, transita los caminos de la arrogancia, de los remordimientos, de la culpa, igual que, en esencia, la estulticia de ver amorales los sucesos bélicos, cuando el todo de su concepto es inmoral, en cambio. Una película excepcional.

Finalmente, Ellas hablan, de Sarah Polley, se basa en hechos reales. En 2010, las niñas y mujeres de una comunidad menonita rural son recurrentemente narcotizadas y violadas por los varones de la misma. Las sanciones de los círculos de autoridad no sólo son tibias y temporales, sino que además piden a esas mujeres “perdonarlos”, dado que (dicen) tal vez ellas “causaron” los eventos, por mal comportamiento y/o transgresiones ante ojos de Dios. Frente a esto, la afrentada cofradía femenina se reúne en pleno, habla y vota sobre qué hacer: quedarse y pelear, o irse; porque “hacer nada” no es opción. Cinta genuinamente conmovedora, que define el concepto de valentía como ninguna otra. Dado que la indignación se torna personaje, la película se hace triste, antes de un luminoso cierre de fe y esperanza. Uno de esos dramas que se quedan contigo por mucho tiempo.