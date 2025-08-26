Martes, agosto 26, 2025
NoticiasEducación

Estudiantes de Administración postulan a Ricardo Paredes como opositor a Lilia Cedillo en la contienda por la Rectoría de la BUAP

Segundo día de la comisión de auscultación para la nominación de candidaturas para la rectoría de la BUAP. Foto: Es Imagen
Segundo día de la comisión de auscultación para la nominación de candidaturas para la rectoría de la BUAP. Foto: Es Imagen
Martín Hernández Alcántara

En el segundo día de nominaciones dentro del proceso de auscultación para renovar la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ha emergido una postulación opositora a la reelección de Lilia Cedillo Ramírez. Se trata de Ricardo Paredes Solorio, quien fue propuesto por estudiantes de la Facultad de Administración ante la Comisión de Auscultación que sesiona en el Edificio Carolino.

Paredes Solorio fue director de la unidad académica cuyos educandos lo están candidateando y en el proceso anterior también fue candidato a la titularidad de la Administración Central.

Hasta este mediodía, se han contabilizado 42 postulaciones formales y 5 mil 529 manifestaciones de respaldo de académicos y estudiantes.

De manera abrumadora, la mayor parte de los respaldos de estudiantes, académicos y personal administrativo se han manifestado a favor de que Lilia Cedillo Ramírez continúe al frente de la administración central de la máxima casa de estudios.

Integrantes de la comunidad del Complejo Cultural Universitario expresaron su apoyo a la actual rectora, lo mismo que integrantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

De la Facultad de   Filosofía y Letras, académicas y estudiantes llevaron al Edificio Carolino, donde sesiona la Comisión de Auscultación, pancartas y consignas como “¡No estás sola!” y “Todas somos una”.

Representantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia, junto con Economía, subrayaron avances académicos y tecnológicos bajo su liderazgo.

El apoyo también llegó de las preparatorias 2 de Octubre, Benito Juárez, Enrique Cabrera, Alfonso Calderón y Lázaro Cárdenas, así como del Bachillerato 5 de Mayo, donde docentes señalaron a Cedillo como una académica idónea para continuar al frente de la institución.

Dependencias administrativas como la Dirección General de Bibliotecas, Recursos Humanos, Contraloría, Tesorería, la Coordinación General de Apoyos Universitarios y la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura presentaron respaldos colectivos, sumando 48 firmas específicas. 

La Oficina de la Abogada General y el Departamento de Administración Universitaria resaltaron su liderazgo empático y compromiso con los valores universitarios.

Un grupo relevante fue la Red de Mujeres “Carolina”, integrada por académicas y trabajadoras, que respaldó a Cedillo con consignas de apoyo y destacando avances en equidad de género, como becas y espacios de lactancia para madres universitarias.

Los apoyos resaltaron logros en transparencia financiera, estabilidad institucional, internacionalización, programas culturales y el fortalecimiento del campus CU2. 

En ese ambiente, un grupo de alrededor de 50 estudiantes de la Alianza Centro manifestó su oposición a la reelección.

Hasta ahora no se conocen otras postulaciones.

El registro formal de candidaturas se realizará el día 28 de este mes.

Temas

Más noticias

Internacional

Retiro de visa de EU a ministro de Justicia de Brasil fue “irresponsable”: Lula

La Jornada -
Brasilia.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el martes que el gobierno estadounidense revocó la visa del ministro de Justicia, Ricardo...
Nacional

Comunitarios en Guerrero se levantan en armas contra cártel de ‘Los Ardillos’

La Jornada -
Chilpancingo, Gro., Habitantes de 85 comunidades mixtecas del municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, se levantaron en armas...

Últimas

Últimas

Relacionadas

En el primer día de auscultación de la BUAP se pronuncian por Lilia Cedillo

Martín Hernández Alcántara -
Entre ayer y hoy la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) lleva a cabo el proceso de auscultación para la selección de personas aspirantes...

Esta semana se registran los candidatos a la rectoría de la BUAP

Martín Hernández Alcántara -
Una vez emitida la convocatoria para la elección de nuevo titular de la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), esta semana...

Cedillo coloca primera piedra para edificio de Preparatoria Lázaro Cárdenas

Martín Hernández Alcántara -
Para atender las necesidades de enseñanza de los alumnos de la Preparatoria Lázaro Cárdenas del Río, la rectora Lilia Cedillo Ramírez colocó la primera...

Más noticias

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

Laboratorio de Química Inorgánica del ICUAP, lugar 5 en producción de materiales magnéticos

Martín Hernández Alcántara -
Entre los cinco mejores grupos de investigación de Latinoamérica en el desarrollo de materiales magnéticos, componentes básicos empleados en la fabricación de dispositivos...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025