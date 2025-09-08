Lunes, septiembre 8, 2025
NoticiasEducación

En el último día proselitismo, candidatos a la Rectoría de la BUAP comparecen ante el Consejo Universitario

María Lilia Cedillo, César Cansino y Ricardo Paredes expusieron sus planes ante el Consejo Universitario de la BUAP.
María Lilia Cedillo, César Cansino y Ricardo Paredes expusieron sus planes ante el Consejo Universitario de la BUAP Foto: Es Imagen.
Martín Hernández Alcántara

Esta mañana han compartido ante el Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) las tres candidaturas a la Rectoría, en lo que constituye el último día de actividades proselitistas antes de que la comunidad acuda, el próximo miércoles, a definir en votación, quién encabezará la titularidad de la administración central para el periodo 2025-2029.

María Lilia Cedillo Ramírez, actual rectora, quien busca la reelección, presentó cuatro ejes de su propuesta, destacando el talante humanista que debe definir a la institución, con el acompañamiento adecuado a los estudiantes, preponderantemente a los que tienen más necesidades económicas.

La posdoctora por la Universidad de Alabama, fue la única de los tres postulantes que recibió aplausos en su intervención. Fueron tres en total: cuando propuso que las definitividades a los maestros hora clase se otorguen cada tres años y no cada lustro, como está normado hasta ahora; cuando dijo que se dará mayor certeza laboral al personal administrativo considerando su antigüedad en la universidad y cuando se comprometió a tener una tasa de nulo rechazo a aspirantes a la máxima casa de estudios en el próximo periodo rectoral.

En otros temas, Lilia Cedillo también dijo que se están atendiendo y se seguirá respondiendo a los compromisos que su administración suscribió con los estudiantes del paro universitario.

Por su parte, César Cansino Ortiz, propuso la realización de un Congreso Universitario que refunde a la institución e hizo señalamientos críticos al sistema imperante en la misma, considerando que carece de democracia, apoyo adecuado a docentes e investigadores, infraestructura deficiente y que no atiende las necesidades de la institución.

El politólogo entregó junto con su propuesta al Consejo Universitario, las demandas de los estudiantes del paro y aclaró que su planteamiento no busca la discordia ni la violencia sino un ambiente plural y crítico de los universitarios para el desarrollo de la universidad.

En este momento comparece Ricardo Paredes Solorio y propuso una universidad democrática, plural e incluyente, la integración regional de la institución.

Señaló que es necesario apoyar con más recursos a la investigación  y el “conocimiento transformadora y el desarrollo holístico”.

Temas

Más noticias

Internacional

Renace la rebelión anticolonial en Puerto Rico con nuevo ritmo

La Jornada -
Nueva York y Washington., En Puerto Rico renace un movimiento anticolonialista con una nueva generación y con nuevo ritmo que enfrenta las políticas de...
Nacional

Habrá recursos para consulados mexicanos en EU por “injustas” redadas del ICE: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Ante las “injustas” redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Cedillo afirma que las becas alimentarias para estudiantes no desaparecerán

Martín Hernández Alcántara -
En el quinto día de campaña por la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) Lilia Cedillo Ramirez, quien busca la reelección,...

Infraestructura no realizará paso peatonal frente al CCU, pese a ser un acuerdo tras protestas

Yadira Llaven Anzures -
La Secretaría de Infraestructura de Puebla no realizará el paso peatonal en la Vía Atlixcáyotl, frente al Complejo Cultural Universitario (CCU) de la BUAP,...

BUAP investiga a Rodolfo Zepeda Memije por presentar documentos falsos

Martín Hernández Alcántara -
La Oficina de la Abogada General de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) inició un procedimiento administrativo contra Rodolfo Javier Zepeda Memije, luego...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025