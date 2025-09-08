En el último día proselitismo, candidatos a la Rectoría de la BUAP comparecen ante el Consejo Universitario

Esta mañana han compartido ante el Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) las tres candidaturas a la Rectoría, en lo que constituye el último día de actividades proselitistas antes de que la comunidad acuda, el próximo miércoles, a definir en votación, quién encabezará la titularidad de la administración central para el periodo 2025-2029.

María Lilia Cedillo Ramírez, actual rectora, quien busca la reelección, presentó cuatro ejes de su propuesta, destacando el talante humanista que debe definir a la institución, con el acompañamiento adecuado a los estudiantes, preponderantemente a los que tienen más necesidades económicas.

La posdoctora por la Universidad de Alabama, fue la única de los tres postulantes que recibió aplausos en su intervención. Fueron tres en total: cuando propuso que las definitividades a los maestros hora clase se otorguen cada tres años y no cada lustro, como está normado hasta ahora; cuando dijo que se dará mayor certeza laboral al personal administrativo considerando su antigüedad en la universidad y cuando se comprometió a tener una tasa de nulo rechazo a aspirantes a la máxima casa de estudios en el próximo periodo rectoral.

En otros temas, Lilia Cedillo también dijo que se están atendiendo y se seguirá respondiendo a los compromisos que su administración suscribió con los estudiantes del paro universitario.

Por su parte, César Cansino Ortiz, propuso la realización de un Congreso Universitario que refunde a la institución e hizo señalamientos críticos al sistema imperante en la misma, considerando que carece de democracia, apoyo adecuado a docentes e investigadores, infraestructura deficiente y que no atiende las necesidades de la institución.

El politólogo entregó junto con su propuesta al Consejo Universitario, las demandas de los estudiantes del paro y aclaró que su planteamiento no busca la discordia ni la violencia sino un ambiente plural y crítico de los universitarios para el desarrollo de la universidad.

En este momento comparece Ricardo Paredes Solorio y propuso una universidad democrática, plural e incluyente, la integración regional de la institución.

Señaló que es necesario apoyar con más recursos a la investigación y el “conocimiento transformadora y el desarrollo holístico”.