La UAP no debe estar solo bajo el escrutinio de los universitarios sino de la sociedad, dijo Lilia Cedillo al rendir protesta como rectora de la Máxima Casa de Estudios

Tras rendir protesta como nueva rectora de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) para el periodo 2021-2025, Lilia María Cedillo Ramírez, se comprometió a ejercer una administración abierta a la opinión pública y al escrutinio no solo de los universitarios sino hacia la sociedad.

“También quiero comentarles que necesitamos ser una gestión abierta, abierta a las opiniones de todos, pero también abierta al escrutinio social administración. Me comprometo a tener una administración austera, pero eficaz y eficiente. Una administración donde cada una de las adquisiciones y acciones que hagamos cumplan estricta y cabalmente con la normatividad a nivel estatal y federal que exista. Sabemos de este gran compromiso, sabemos también que somos una institución pública que necesita dar cuenta clara del manejo de los recursos dentro del marco siempre de la autonomía, entendiendo esta como la capacidad que tenemos de autodirigirnos, de saber hacia dónde vamos, de entregar cuentas claras no solamente de las finanzas sino también de las acciones sustantivas que realizamos. Dar cuentas claras de la cobertura, de la calidad de la investigación, de la calidad de enseñanza, del impacto que están teniendo nuestros egresados en nuestra institución y fuera de ella. También dar cuentas claras de esa responsabilidad social que tenemos”.

La arenga de la flamante titular de la Administración Central en la Máxima Casa de Estudios fue dirigido al Consejo Universitario, que celebró de manera virtual la sesión solemne en la que el Alfonso Esparza Ortiz rindió su último informe de labores como rector de la UAP y Lilia Cedillo rindió protesta como rectora.

En ese marco, la nueva rectora anunció que “de manera inmediata” se emitirá la convocatoria para la renovación del Consejo Universitario, cuyos integrantes debieron ser electos desde marzo del año pasado.

Este anuncio cobra sentido, considerando que algunos de los juicios de amparo -desechados por el Poder Judicial de la Federación- y de las críticas que se hicieron al proceso de renovación de Rectoría en la UAP se debieron a que consejeros universitarios como los del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, “Alfonso Vélez Pliego”, y Guadalupe Grajales Porras, consideraron una arbitrariedad que primero se eligiera al titular de la Administración Central y luego se cambiara a los integrantes del Máximo Órgano de Gobierno de la institución, lo cual suponía una violación al estatuto universitario.

Cedillo Ramírez también anunció que hará una consulta para conocer la opinión de la comunidad universitaria, a fin de elaborar el plan de desarrollo de la universidad en esta nueva gestión.

“Es necesario que demos paso a una nueva forma de gobernanza: ya no será necesaria la mediación de algunas figuras que en el pasado eran a través de quienes se hacían este tipo gestiones. vamos a alentar nuevos liderazgos en lo estudiantil y académico, que seguramente van contribuir a la gobernanza en la institución”, expresó la rectora.

Asimismo, indicó que los estudiantes que hayan perdido a algún miembro de su familia por la epidemia se les exentará del pago de cualquier cuota, desde el proceso de inscripción hasta su titulación y que se seguirán prestando equipos de cómputo para poder tomar las clases a distancia.

Anunció que en los primeros 100 días dará a conocer las acciones para atender las necesidades más apremiantes de la comunidad universitaria, la mayoría derivadas del Covid-19.

A lo largo de su discurso, la rectora Lilia Cedillo Ramírez hizo constantemente llamados a la unidad de los universitarios y manifestó que será cercana a la comunidad, pues se considera una universitaria más, por lo que seguirá impartiendo clases y pondrá a disposición de la comunidad un buzón para conocer sus inquietudes.

Señaló que, como usuaria conoce las necesidades y requerimientos que hay en el Hospital Universitario de Puebla (HUP). Se comprometió a brindar capacitación al personal administrativo y asegurar la estabilidad laboral de los universitarios.

“Convoco a todos ustedes a que unamos nuestros talentos, a que unamos nuestro trabajo, a que en esta universidad no haya un abuso más, a atender las cuestiones relacionadas con la violencia de género, a comprometernos como institución, a ser una institución que camine siempre a lo largo del bienestar de los universitarios. Es por eso que no se tolerará un abuso más, ni un solo acto de discriminación hacia ningún universitario. Me comprometo a tener una institución incluyente, una institución en la que se respete a todos y cada uno de los miembros para que seamos institución ejemplo de honradez, compromiso, honestidad y sobre todo de solidaridad con nuestra sociedad”.

Durante la sesión solemne del Consejo Universitario, en el Aula Virtual del Complejo Cultural Universitario, Lilia Cedillo Ramírez, la primera mujer que ocupará la Rectoría en más de 400 años de historia de esta Casa de Estudios, convocó a los universitarios a llegar unidos a un nuevo periodo rectoral para dar paso a una nueva forma de gobernanza, con liderazgos estudiantiles y académicos.

En lo que fue su primer mensaje a la comunidad universitaria, transmitido virtualmente por canales universitarios, así como por las frecuencias de Radio y TV BUAP, la doctora en Microbiología, con casi 40 años en la docencia y puestos administrativos en la institución, subrayó que los primeros cien días de su gestión serán clave para reorientar el rumbo de nuestra universidad.

“Estoy aquí para servir a la institución que me formó, en la que encontré oportunidades de desarrollo, en la que he trabajado por muchos años y a la que quiero profundamente”, expresó Cedillo Ramírez, quien en su último cargo se desempeñó como directora del Centro de Detección Biomolecular, elegida entre las 15 mujeres que en 1999 distinguió la Third World Organization for Women in Science, como “Mujeres destacadas en ciencia”.

En otro orden de ideas, refirió que su administración se caracterizará por un trato humano y respetuoso hacia todos los universitarios, la prestación de servicios más ágiles y eficientes a los estudiantes, profesores y trabajadores; así como una administración austera, pero eficiente, que garantice la formación de calidad de los jóvenes y un mayor desarrollo científico y tecnológico.

Desde los primeros días del rectorado, funcionará un centro de atención telefónica en el que pasantes en servicio social de la Facultad de Psicología orientarán a quienes lo necesiten, y a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, se les exentará del pago de cuotas y se les dará en comodato equipos de cómputo.