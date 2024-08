Recrimina Céspedes a la SCJN “dar la espalda” a Puebla en litigio por obra no concluida del Libramiento Poniente

El gobernador Salomón Céspedes Peregrina recriminó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por dar la espalda a Puebla en el litigio contra la empresa Melgarejo Construcción y Concesiones SA de CV, la cual exige un pago superior a los 640 millones de pesos por una obra que no construyó.

Se trata de la construcción del Libramiento Poniente, que uniría al Arco Norte con la Autopista Siglo XXI, concesión que fue entregada en el mandato del priista Mario Marín Torres en 2009 y rescindida en el sexenio morenovallista.

En entrevista, el mandatario estatal afirmó que será un litigio que trascenderá a la siguiente administración que encabezará Alejandro Armenta Mier, debido a que la postura del actual gobierno es no pagar más de lo “que marca una posible regla”.

En ese sentido, dijo que el litigio contra la constructora continuará en la corte federal.

“Lo que sí nos hizo la Corte fue darle la espalda al estado sin ninguna razón, había motivos muy fuertes para que nos diera la razón, sin embargo, nos dio la espalda, eso sí lo puedo decir con mucha puntualidad”, reprochó.

Céspedes Peregrina expuso que hay alternativas legales a las que aún el Gobierno del Estado estará recurriendo, para revertir la determinación de los ministros de la Corte, debido a que no se puede pagar por una obra que no se hizo.

“Quieren más, pero nosotros no estamos dispuestos a pagar que no esté contemplado dentro de lo que marca una posible regla; no podemos hablar de una cifra, si no hay una orden”, declaró.

El pasado 15 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó firme una “ominosa sentencia” mediante la cual la dio la razón a una empresa que pretende cobrar una indemnización muy cuantiosa al gobierno del estado de Puebla por una obra vial contratada en 2009 que “nunca concluyó”, afirmó la ministra Lenia Batres Guadarrama.

En su cuenta de la red social X, Batres publicó una nota informativa en la cual explicó que la segunda sala de la corte federal revocó la sentencia de un tribunal colegiado y ordenó dar trámite a un juicio de amparo promovido por una empresa constructora que reclama una indemnización “millonaria” al gobierno de Puebla.

Detalló que la empresa obtuvo la adjudicación de la obra en marzo de 2009 y los términos del contrato incluían una inversión de más de 640 millones de pesos y los derechos para explotar la vía por 30 años.

No obstante, en junio de 2012 el gobierno de Puebla anunció que retiraría esta concesión debido a la falta de avance en las obras.