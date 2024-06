Se recontarán votos de presidente de la República en el 57% de las casillas de Puebla: INE

En el estado de Puebla habrá recuento de votos de elección de presidente de México en 4 mil 823 casillas, equivalentes al 57. 81 por ciento, y se cotejarán 3 mil 456, que se traducen en el 41.42 por ciento, informó Adriana Galeana, secretaria del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante la sesión extraordinaria de seguimiento al desarrollo de los cómputos distritales de las elecciones federales, expuso que también habrá recuento en 5 mil 101 casillas, es decir en el 61.21 por ciento de las de senaduría, además del cotejo de 3 mil 144, que significan el 37.73 por ciento.

En el caso de diputaciones, el recuento será en 5 mil 73 casillas, que representan el 60.88 por ciento, y cotejo en 3 mil 175, que se traducen en el 38.10 por ciento.

Edgar Humberto Arias Alba, vocal ejecutivo de la junta local del INE, comentó que los cómputos no fueron solicitados por nadie, que no hay nada irregular porque son previsiones de ley y son procedimientos en cumplimiento de la misma y de las disposiciones internas del reglamento de elecciones.

“Se va a recontar todos los casos en donde haya una causal del ley, que van desde mayor número de votos nulos, de diferencia entre primero y segundo lugar de esa casilla, hasta que no cuadren perfectamente alguno de los datos referidos a votos o boletas de las actas de escrutinio y cómputo, también pasando por rayones, que ya no quisieron llenar la segunda acta al haber tenido un error y simplemente lo remarcaron, la tacharon, eso también se va a tener que recontar”.

Por su parte, el consejero del INE, Gerardo Sánchez, indicó que entre la población hay desconocimiento de procesos del INE, lo que da pie a que se comparta una “sarta de estupideces”.

“No se vale juzgar al árbitro únicamente con base en el resultado, si me gustó o no me gustó, ya hay una serie de teorías de conspiración, cubanos inmersos en el Consejo General, con inteligencia artificial, modificando el PREP; una serie de cosas esquizofrénicas, absurdas, soberbias e ignorantes. Paremos con eso”.

En tanto, Alfonso Bermúdez Ruíz, representante de Morena ante el INE, señaló que ha habido una andanada de ataques al instituto por parte de los mismos que lo defendían y que decían que el instituto no se tocaba,

“Lo digo de manera clara y contundente, son unos miserables, son unos mentirosos, son unos manipuladores, diría algunos, hasta poco hombres. No se vale que mientras la jornada democrática trascendió, incluso con el reconocimiento de sus candidaturas, hoy pretendan engañar a la ciudadanía con miles y miles y miles de bots, haciendo creer que el pasado domingo sucedieron cosas raras”.

El Consejo Local del INE entró en receso y retomará la sesión a las 20:00 horas de este miércoles 5 de junio.