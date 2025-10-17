Reconoce secretario de Seguridad déficit policial en el municipio de Puebla

El secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, reconoció un déficit de policías en el municipio de Puebla, sin embargo, aseguró que se trabaja en graduar a más agentes a través de la Academia de Formación Policial y en el reclutamiento externo.

Durante su comparecencia ante el Cabildo de Puebla como parte del primer informe de labores del alcalde José Chedraui Budib, el funcionario indicó que la dependencia a su cargo cuenta con 2 mil 538 elementos tanto operativos como administrativos, los cuales son insuficientes para cumplir con el estándar internacional de 1.8 por policías por cada mil habitantes, según comentó.

En su intervención, el secretario comentó que se trabaja para que durante la actual administración municipal se incremente el número de cadetes que se gradúen en cada curso de capacitación de la Academia, que es de seis meses, y así “tener el estado de fuerza óptimo”, acotó.

En ese sentido, comentó a los regidores que este año se graduarán 135 agentes y se espera que en 2026 se cuente con más de 100 cadetes por cada generación, además, comentó que se llevará a cabo un área de contrainteligencia para combatir ataques internos en la dependencia a su cargo.

Como había declarado a medios de comunicación anteriormente, señaló que en el último año 126 elementos fueron suspendidos por supuestamente incurrir en alguna anomalía, por lo que se lleva a cabo una investigación para determinar si la conducta fue irregular o no. En tanto que otros 62 elementos fueron dados de baja debido a que se comprobó que no se apegaron a los reglamentos.

Identifican bandas de extranjeros asentadas en la zona de Angelópolis

Pallares comentó que se tienen identificadas bandas de personas extranjeras cuya condición migratoria no es legal, principalmente de Brasil, Venezuela y Honduras, que se dedican a los préstamos “gota a gota” y que operan en la zona de Angelópolis.

En materia de incidencia delictiva, el funcionario destacó una reducción del 3.3 por ciento en robo a transeúnte, 9.3 por ciento en asaltos a negocios, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) correspondiente al último año.

Mencionó que la SSC trabaja en una estrategia para recobrar la confianza de la ciudadanía y para que esta conozca el número de emergencias 911, mediante el que en el último año se recibieron 280 mil 515 llamadas de auxilio.

Refirió que se retiraron de circulación tres mil motocicletas, principalmente porque no contaban con su documentación en regla, acciones que implicaron la detención de 21 personas.

Pallares Miranda fue interrogado sobre el contrato que arrenda a la Comuna 200 patrullas, a lo que señaló que el modelo permite que no se lleve a cabo una erogación onerosa en la compra de los vehículos y en las reparaciones de las mismas.