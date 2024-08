Reconoce EZLN labor de madres buscadoras

San Cristóbal de Las Casas, Chis. Lo más terrible y maravilloso que ha parido esta geografía en los últimos años es la profesión de “buscadora”, afirmó el capitán Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En un comunicado difundido la noche de este jueves titulado Un pico y una pala, dijo que “de las ausencias, la más terrible e inhumana es la que no tiene explicación”.

Las buscadoras, subrayó Marcos, “no sólo buscan a sus ausentes, también buscan la vergüenza, la dignidad y la humanidad que se perdieron con un puesto gubernamental, un renglón en la tabla Excel del pago en nómina por claudicaciones”.

Expuso que “las personas desaparecidas, su actualidad y la indiferencia que provocan arriba, son la prueba contundente de que la frivolidad y el cinismo son virtudes en el quehacer político de la derecha… y de la izquierda progresista”.

Agregó que “la existencia de personas que buscan la verdad y la justicia para sus ausentes es lo que marca la modernidad tan cacareada allá arriba: es terrible el infierno en el que se cocinan esas desapariciones, y es maravilloso que, quienes buscan, revaloren con su empeño la dignidad humana”.

También podría interesarte: China responde a EU ante acusaciones de dopaje

Sostuvo que “quienes se niegan a responder a la demanda de las Buscadoras, ¿a qué le temen? ¿Cuál es el sustento para que afirmen que ‘la mayoría de las desaparecidas lo son por voluntad propia’? ¿Es que ya investigaron y esas ausentes lo son voluntariamente? ¿Entonces por qué no decirles a las Buscadoras: ‘señora, su hijo, hija, se fue porque encontró una pareja’ o ‘porque usted no la comprendía’?”.

Preguntó: ¿Cuál es lo mínimo para cumplir esa demanda de verdad y justicia para las desaparecidas? ¿Cuál es el ‘piso, -como dirían los expertos en gestoría-, en esa petición? ¿Un fragmento óseo? ¿El jirón de una blusa descolorida? ¿Un zapato sin su par? ¿Una resolución del poder judicial, la policía, el gobierno en turno: “’se hizo lo que se pudo’? ¿La señal del gps parpadeando solitaria, desesperada, inútil?”.

Continuó: “¿Un discurso que, claro, culmina con ‘me comprometo a que se sepa la verdad antes de que termine mi gobierno, caiga quien caiga? ¿No tienen alta tecnología (drones, satélites, georradares, archivos digitalizados)? Si no, por qué no compran o rentan, o piden prestados esos equipos. Busquen en tiendas on line… o en la página de la Secretaría de Marina. Sólo escriban en la ventana del buscador ‘equipos de búsqueda y rescate’”.

Expresó que “si tienen los medios para espiar a sus enemigos (un Pegasus en cada soldado te dio), ¿por qué no usan esas tecnologías para averiguar si esa persona está desaparecida ‘por voluntad propia’”? ¿O mienten las Buscadoras? ¿Entonces es mentira que anden de un lado a otro, atenidas a las informaciones que reciben? ¿Sufren porque quieren o porque alguien les hace falta? Esas imágenes donde aparecen, con palas y picos, en zonas rurales, ¿son editadas con una aplicación digital y, en realidad, ellas están en su casa haciendo cuentas para ver cómo llegan a fin de mes? Ellas -y ellos, claro-, las Buscadoras, ¿desaparecieron voluntariamente a sus hijos, hijas, compañeros, compañeras, padres, madres, familia, con el único propósito de perjudicar a la víctima imaginaria de Palacio Nacional?”.

También podría interesarte: El uso de robots en microcirugías mejora resultados y agiliza la recuperación

Marcos dijo que “tal vez podrían, al menos, pedirles a esas Buscadoras que busquen y encuentren la vergüenza que, allá arriba, perdieron por un puesto gubernamental… y una nómina personal”.