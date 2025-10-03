Se recobran actividades académicas en la Normal de Teteles

Las actividades académicas se ha recobrado en la Escuela la Normal Rural Carmen Serdán de Teteles de Ávila Castillo, pues se llevó a cabo esta semana una ceremonia para rendir honores a la bandera y se dio la bienvenida a las alumnas de nuevo ingreso.

Las clases se suspendieron desde el 17 de agosto pasado como una medida de protesta de parte del Honorable Consejo Estudiantil “Juventud Libre”, debido al incumplimiento, por parte de las autoridades de un pliego petitorio que data del sexenio pasado y ha ido acumulando demandas hasta la fecha.

Las futuras maestras campesinas acordaron con la SEP retornar a aulas el pasado lunes.

A través de Facebook las estudiantes dieron a conocer que:

“El día de hoy se realizaron honores a la bandera en el teatro en la Escuela Normal Rural Carmen Serdán. De igual manera se dio la bienvenida a la nueva academia de primero, deseando mucho éxito en su inicio de ciclo escolar en la Licenciatura en Educación Primaria, Licenciatura en Enseñanza en Telesecundaria y Licenciatura en educación Preescolar”.

El mensaje fue acompañado de fotografías sobre la ceremonia.

En uno de los comentarios a la publicación, desde una cuenta con pseudónimo, se aseveró que las aspirantes de nuevo ingreso que no querían internarse en la institución fueron matriculadas en otros centros de estudio, pero dicha información no ha sido confirmada de manera oficial.

El acceso de las llamadas “alumnas externas”, fue un punto de inflexión entre las normalistas y el gobierno porque las primeras han demandado que sólo se admita en la escuela a las aspirantes que se alojarán en el internado, pues son las que no tienen recursos para vivir, si son foráneas, fuera de la Normal, mientras que quienes se niegan a esa estancia cuentan con dinero suficiente para pagar su manutención afuera.