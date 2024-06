Reclama Michelle Hoyos, periodista agredida en Izúcar, que se proteja la vida de las personas involucradas en el caso

Michelle Hoyos López, una de las dos periodistas que en marzo de 2023 fueron torturadas por policías de Izúcar de Matamoros, hizo un llamado al Poder Judicial para que imparta justicia, proteja la vida de las personas involucradas y no se espere “a lo peor”, como el asesinato de una de las testigos del caso ocurrido el jueves pasado.

La comunicadora se refirió al diferimiento de las audiencias para resolver el asunto -ocurrido hace un año y tres meses-, al señalar que este tipo de actos generan incertidumbre y temor tanto en las víctimas como en las familias de las mismas, por lo que hizo un exhorto a las autoridades federales para agilizar el desahogo del juicio ya en curso.

Hay que recordar que el pasado lunes la juez a cargo del caso decidió diferir la audiencia que ese día inició para resolver si vincular o no a proceso a seis policías municipales señalados por las periodistas para el próximo 11 de julio, bajo el argumento de que otras dos víctimas no habían sido notificadas adecuadamente del avance del juicio, lo que, dijo, vulneraría sus derechos.

Al opinar sobre la acción de la juez, Michelle Hoyos acusó que la decisión implica tres semanas más de temor e incertidumbre para las víctimas y sus familiares, pues existe la posibilidad de que en ese lapso sean nuevamente agredidas.

Debe puntualizarse que Michelle y Natali Hoyos López, así como dos activistas más, fueron retenidas, agredidas verbal y sexualmente después de cubrir una protesta por el Día Internacional de la Mujer por policías a cargo de la alcalde Irene Olea Torres.

Michell Hoyos insistió en que cada vez que una de las audiencias se pospone, “destrozan” no solo a las víctimas sino a todas las esferas de su entorno, como sus familiares, amigos y compañeros de trabajo.

La periodista recordó que otro de los argumentos que la juez utilizó para posponer la audiencia del lunes pasado, fue que la abogada de las víctimas tuvo problemas de conexión ya que participaría en el acto vía remota, por lo que consideró que la jurista debió tener más empatía con la situación.

Señaló que en las protestas que ha encabezado para que su caso no quede impune, ha externado que las autoridades no se esperen a que “pase lo peor”, sin embargo, lamentó que ya se haya llegado a esa circunstancia, al recordar que María del Socorro Barrera, una de las testigos protegidas del caso, fue acribillada el pasado jueves mientras se encontraba en el autolavado de su familia.

En ese sentido, exigió también justicia para la mujer así como para sus familiares pues dijo que estos merecen vivir en paz.

“Me parte el alma y me genera coraje. Ojalá no tuviéramos que hablar de esto, ojalá no tuviéramos que pelear por nuestros derechos. Exijo que mi familia, seres queridos y quienes pertenecen a la investigación, tengan seguridad, su vida no es un juego, sus vidas deben garantizarse ante cualquier circunstancia”, recalcó.