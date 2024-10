Recibes un gobierno en marcha, le dice Adán Domínguez al alcalde electo, José Chedraui

Recibes un gobierno en marcha, le dijo Adán Domínguez Sánchez a su sucesor, José Chedraui Budib, durante el último informe de la administración municipal panista.

En el acto realizado en el Centro Expositor, el alcalde saliente le deseó éxito al próximo gobernador, Alejandro Armenta Mier y agradeció el apoyo que le brindó a su administración, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Subrayó que la administración saliente deja una base sólida, con resultados reales y un trabajo hecho con responsabilidad.

Asimismo, les prometió a los asistentes a su informe de labores entre los que destacan el excandidato a la gubernatura, Eduardo Rivera Pérez, empresarios y representantes de la Iglesia católica, que “pronto sabrán de él”.

“Hace 22 años empecé a participar en política. No es la primera, ni la última ocasión que me verán en un cargo público porque esta es mi vocación de servicio. Con la ayuda de Dios seguir participando activamente en política y en gobierno desde la trinchera que me toque, les prometo que pronto sabrán de mi”.