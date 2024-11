Recibe EU 160 veces más inversión china que México, afirma Ebrard

Estados Unidos recibe 160 veces más inversión extranjera directa (IED) de China que México, reveló Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE), luego de una serie de señalamientos de funcionarios estadunidenses y canadienses sobre que México ha “invitado a invertir” a China y se ha convertido en su “puerta trasera” para enviar sin aranceles sus productos a esas naciones.

En una reunión con unos pocos medios de comunicación nacionales, el funcionario compartió datos sobre IED del gigante asiático en los tres países. Entre 2016 y 2023, según la información difundida, China ha invertido en América del Norte alrededor de 395 mil millones de dólares, de los cuales 269 mil millones de dólares (68.1 por ciento) tuvieron como destino Estados Unidos; 124 mil 639 millones (31.5 por ciento), Canadá, y sólo mil 684 millones de dólares (0.3 por ciento) México.

“Que revisen los datos. ¿De qué hablan? What are you talking about? Hay que evitar que nos confundan, ya les mandé los datos.”

Hace unos días, Doug Ford, primer ministro de Ontario, Canadá, insinuó que su país debería avanzar en un acuerdo comercial bilateral con EU si México no toma medidas enérgicas contra las importaciones de autos chinos que ingresan a América del Norte; posteriormente Danielle Smith, primera ministra de Alberta, declaró estar “mil por ciento” de acuerdo con su compatriota debido a que “México está invitando a China a invertir”.

Ebrard Casaubón destacó que México ha sido un aliado leal, “el más leal que EU haya tenido”, donde jamás ha habido un solo caso de robo de propiedad intelectual.

También rechazó las recientes declaraciones de José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, en torno a que la reforma al Poder Judicial tiene en vilo 35 mil millones de dólares en IED a México,

“Es pelearnos con las cifras, estar insistiendo en que no. También le voy a mandar copia a Medina Mora, que se ponga a estudiar las cifras. ¿Cómo 35 mil millones de dónde? ¿De qué hablan? Nunca habíamos recibido tanta IED”, apuntó al destacar que al cierre del tercer trimestre de 2024 se tiene una IED sin presentes de 37 mil 737 millones de dólares, 9 por ciento más que en el mismo lapso del año pasado.

Sin complejo de inferioridad

Para el titular de la SE, pese a las amenazas del futuro presidente de EU, Donald Trump, México no llega en inferioridad a la revisión del T-MEC pactada para 2026, dado que se ha convertido en su mayor socio comercial, tanto en exportaciones como en importaciones.

“Nuestro poder de negociación es relevante, cualquier acción que ponga en riesgo la relación se traduce en afectaciones a miles de empresas. Debemos asumir nuestro papel de que somos más importantes, el peor error que podemos cometer es llegar (a la revisión del T-MEC) sintiéndonos en inferioridad”, apuntó.

Enfatizó en que la parte mexicana está mentalizada a que habrá una tendencia proteccionista muy fuerte del gobierno estadunidense.

No obstante, señaló que la negociación no será tan dura como en 2018, cuando se encontró a un Donald Trump señalando que el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte era el “peor acuerdo comercial de la historia”, por lo cual tenía la intención no de revisarlo, sino inclusive de eliminarlo.

