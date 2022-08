Rechazo de trabajadores de VW a propuesta salarial, muestra de sindicalismo independiente: Huberto Juárez

El rechazo de la trabajadores de Volkswagen a la propuesta de aumento salarial de 11 por ciento al salario, es una muestra del sindicalismo independiente, incluso de su propia dirigencia, opinó Huberto Juárez Núñez, economista de la UAP y especialista en el sector automotriz.

En entrevista con La Jornada de Oriente, destacó que con su negativa dan una muestra de lucha sindical permanentemente por mejoras en su trabajo y en su vida.

“Los obreros de los sindicatos independientes nunca han sido domesticados, ese es el problema para las empresas, para los gobiernos, incluso para los dirigentes de esos propios sindicatos. Eso entonces significa que tenemos un segmento de la clase obrera que está mostrando un ejemplo para los demás”, destacó.

El catedrático de la Facultad de Economía subrayó que nadie, ni siquiera una autoridad, debe interferir en sus decisiones.

En ese sentido, consideró un error gravísimo que el mandatario de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, haya exhortado a los sindicalizados a cuidar su empleo y a reflexionar que son los mejor pagados del país.

Juárez Núñez puntualizó que si los obreros de Volkswagen, junto con los de Nissan, tienen los mejores salarios de la industria automotriz, no es porque la firma germana sea benévola, sino porque los técnicos poblanos destacan por su alta productividad, calidad del trabajo y eficiencia.

Agregó que las declaraciones del mandatario estatal son como las que hacía Rafael Moreno Valle Rosas, y no se esperarían de un gobernante de izquierda.

“Nadie puede venir a decirles: oigan muchachos, cuiden su trabajo; eso es un error gravísimo. Si lo hubiera dicho Moreno Valle, pues lo entiendo. Pero lo dice un supuesto gobierno del izquierda ¡Qué barbaridad! Estoy realmente espantado, no es posible eso”, expresó Huberto Juárez.

Apuntó que lo dicho por Miguel Barbosa se debe a que no contaba con los datos precisos del tema, ya que quien le pasó la ficha informativa fue el secretario del Trabajo, Gabriel Biestro Medinilla, de quien el economista refirió carece de conocimiento, autoridad y experiencia en el tema de Volkswagen y su sindicato.

En cuanto a las declaraciones de José Juan Hernández López, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW), de que grupos externos influyeron en el rechazo al convenio, el economista manifestó no tener duda de que así fue.

Abundó que sobre dicho organismo sindical la CTM está “zopiloteando”, tal como lo hizo con Audi, aunque no pudo triunfar.

“Huelen algo malo y mira, ahí están. Claro, eso es cierto. El compañero secretario general tiene razón, hubo interferencia. Claro, porque yo vi las redes, en donde alentaron a la gente a oponerse a un contrato, a una negociación que no era mala, no voy a decir que era la mejor, pero no era mala”, concluyó.