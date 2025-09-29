Niega Villegas afiliación de 3 mil militantes del PSI a Morena

Andrés Villegas Mendoza, presidente del Consejo estatal de Morena, desestimó las acusaciones hechas por la diputada federal Nadia Navarro Acevedo, dirigente estatal del PSI, quien afirmó que el partido guinda ha registrado a 3 mil de sus militantes.

Durante el fin de semana, Navarro denunció que el partido guinda habría registrado a 3 mil militantes activos del Pacto Social de Integración (PSI), del cual ella es dirigente. Expuso que lo anterior lo supo debido a que el INE le informó sobre afiliaciones duplicadas.

Al respecto, el también diputado local sostuvo que es poco creíble que dicho partido local cuente con esa cantidad de militantes en todo el estado, al tiempo de negar que se utilicen los programas sociales para inscribir nuevos militantes, o que los alcaldes de Morena estén inscribiendo en masa.

Villegas Mendoza enfatizó que los señalamientos que provienen de otros partidos constituyen, en sus palabras, “patadas de ahogado”, motivadas por la proximidad de la desaparición de dichas fuerzas políticas en Puebla. Indicó que Morena no utiliza programas sociales ni promueve la afiliación masiva a través de presidentes municipales.

En cuanto al avance en la instalación de comités seccionales de Morena en Puebla, el presidente del Consejo estatal informó que el pasado domingo se lograron constituir 288 comités en el estado. Detalló que la meta es instalar más de 2 mil 904 comités antes de febrero del próximo año.

Cabe destacar que la conformación de estos comités ha sido objeto de observaciones y denuncias, especialmente en lo relativo a la presunta intervención de alcaldes de Morena para posicionar a sus cuadros en los nuevos órganos internos.