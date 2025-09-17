Rechaza SITEM intento de cerrar Normal de Teteles y exige que gobierno atienda a las estudiantes

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en México (SITEM) rechazó cualquier intento de cierre de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles de Ávila Castillo en Puebla.

La organización subrayó, a través de su dirigente, Juan Carlos Esquivel Bonilla, que la desaparición de la institución significaría un grave retroceso para la formación magisterial y la equidad educativa, por lo que exigió al gobierno estatal y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que detengan cualquier intento de clausura y atiendan las demandas de las estudiantes.

La ofensiva por el cierre fue impulsada a inicios del presente mes por el grupo autodenominado Municipios Unidos, que promovió una recolección de firmas y difundió señalamientos sobre conflictos que, alega, genera la institución.

El secretario general seccional del SITEM, consideró que cerrar la escuela pondría en peligro el derecho de miles de jóvenes a acceder a una formación docente en contextos rurales.

“Hago un llamado al gobierno del estado para que el Secretario de Educación Pública (Manuel Viveros Narciso) atienda a las normalistas de Teteles, porque no estamos en acuerdo de que desaparezca una normal, que son forjadores, que son creadores y mentores para la formación de nuestros adolescentes en el estado de Puebla”, manifestó.

El conflicto escaló el domingo pasado con la marcha de normalistas de Teteles en la Ciudad de México, quienes exigieron respeto a sus derechos y denunciaron públicamente a Mario Delgado, secretario de Educación Pública federal (SEP), por restringir el internado escolar, medida que consideran excluyente y perjudicial para el desarrollo académico y personal de las estudiantes.

Las manifestantes reclamaron mejores condiciones, diálogo abierto y garantías para la continuidad de su proyecto educativo.

Su protesta rindió efectos, puesto que lograron un acuerdo con la SEP para que sus compañeras de nuevo ingreso que se alojan en el internado sean inscritas en el plantel.

La Normal Rural “Carmen Serdán”, fundada para fortalecer la inclusión educativa en comunidades marginadas, ha sido baluarte de la preparación docente en el estado y símbolo de justicia pedagógica en el país.

El SITEM insistió en que cerrar la normal rural significaría una pérdida irreparable para la educación pública de Puebla y México, e instó a las autoridades a salvaguardar la institución ante presiones externas, políticas y administrativas, manteniendo abiertas las puertas para jóvenes provenientes de territorios vulnerables.

Las protestas recientes han colocado a la normal rural de Teteles en el centro de un panorama social y educativo desafiante, donde la defensa sindical y estudiantil cobra fuerza frente a campañas de exclusión y medidas restrictivas.

El sindicato de maestros reiteró que el gobierno del estado de Puebla debe asumir una postura clara y proteger el futuro magisterial.