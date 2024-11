Rechaza Sheinbaum presupuesto del INE para elección en PJ

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se manifestó en contra de la intención de los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) que solicitará un presupuesto para el ejercicio de 2025 de 13 mil millones de pesos.

A pregunta sobre el tema en la mañanera de este lunes en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo expresó que si una vez que el Consejo General del instituto revise esa solicitud e insista en la misma, la Presidencia de la República enviará un escrito con argumentos contra la misma.

“No, no estoy de acuerdo (con la cantidad), de hecho entiendo que van a revisarlo nuevamente, y si no vamos a enviar un escrito, porque no entendemos cómo es que habían dicho que máximo eran 7 mil millones de pesos y ahora están prácticamente duplicándolo”.

La mandataria federal resaltó que la elección del próximo año referente a la reforma judicial se podrá realizar sin un monto tan alto en el presupuesto del INE.

“No hay financiamiento a partidos políticos, como en caso de las elecciones que tienen apoyo directo del presupuesto público para hacer las campañas electorales. Creemos que (la elección de jueces, magistrados y ministros) se puede hacer con menos recursos”, asentó la presidenta.

