Rechaza presidente del TEEP ataque jurídico contra Claudia Rivera; las sentencias en su contra están apegadas a la ley, afirma

La presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), Idamis Pastor Betancourt, aseguró que las sentencias que ha emitido contra la exalcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, se encuentran apegadas a derecho, por lo que aseguró que serán su principal defensa, en caso de que el equipo jurídico de la exedil inicie un proceso de remoción en su contra ante el Senado de la República.

Entrevistada por La Jornada de Oriente, en respuesta al derecho de réplica que solicitó a este medio de comunicación, la magistrada consideró preocupantes las acusaciones que realizó en su contra el abogado de Rivera, Damián Romero Suárez, de que participa en un ataque jurídico contra la militante de Morena que involucra un centenar de denuncias.

“Los asuntos que he resuelto contra la exalcaldesa, que fueron interpuestos en contra de ella, solamente dos veces he sancionado, en todos los demás he declarado inoperantes (las acusaciones). Entonces que me diga en qué momento estoy yo dentro de los grupos políticos que refiere el abogado”, demandó la magistrada.

En el programa Las Reporteras, que transmitió La Jornada de Oriente en sus redes sociales la noche de ayer, 17 de abril, Romero acusó que la presidente del TEEP responde a los intereses de los morenistas Gabriel Biestro Medinilla y Juan Pablo Cortés, en una guerra jurídica contra la exalcaldesa que inició en la elección de 2021 para impedirle la reelección y que se reactivó en octubre pasado, a fin de que no pueda participar como abanderada en los comicios de 2024.

“Es totalmente falso. No tengo el gusto de conocer a estas dos personas; he escuchado sus nombres, pero no tengo el gusto de conocerlos y si el abogado tiene las pruebas que las presente y que lo demuestre”, respondió Pastor, quien arribó al tribunal como magistrada en marzo de 2021, por decisión del Senado, y se instaló en la presidencia del organismo jurisdiccional a partir de diciembre pasado.