Rechaza la panista Carolina Beauregard el cambio de agentes de la GN por militares para brindarle protección

Carolina Beauregard, candidata de la oposición a diputada federal por el Distrito 12, dijo que fue informada por la Guardia Nacional sobre que los agentes de la corporación que la resguardan serán reemplazados por militares, hecho que la inconformó pues dijo que la presencia de la milicia en sus eventos podría generar miedo entre los asistentes.

“Me están informando de @GN_MEXICO_ que me RETIRAN la seguridad que me habían ofrecido. A cambio quieren ponerme militares uniformados a distancia, que generan miedo en la ciudadanía que me acompaña en mis recorridos. A 18 días de la elección. Me rehúso a aceptar esto”, escribió en sus redes sociales.