Rechaza Fernando Morales, candidato de MC a la gubernatura, ser un “junior de la política”

Fernando Morales Martínez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Puebla, rechaza ser un “junior de la política” y estar bajo la sombra de su papá, el exmandatario estatal Melquiades Morales Flores.

Así lo sostiene en el spot que a partir del 31 de marzo será difundido en medios de comunicación tradicionales y digitales, ese día arrancan oficialmente las campañas a cargos locales.

En el video también niega ser el equivalente al “potrillo”, como se le conoce a uno de los hijos del fallecido cantante de música ranchera Vicente Fernández, pero en el mensaje Morales Martínez se auto refiere como “hijo de tigre, Morales”.

“Para muchos, solamente soy el hijo de Melquiades, me han calificado de junior de la política, aunque yo he construido mi propio camino… dicen que no le llego a su estatura, que soy el potrillo y a lo mejor tienen razón porque Melquiades Morales ha sido el mejor gobernador de la historia de Puebla”.

En el video de 30 segundos, que ya está pautado por el Instituto Nacional Electoral (INE), remata diciendo que continuará con la historia que comenzó su padre.

Cuando menos en este video disponible en la página del órgano electoral, todavía no se hace alusión a alguna propuesta para la mejora de las condiciones del estado.

Fernando Morales por varios años militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual llevó a su papá a la gubernatura poblana.

En el tricolor tuvo entre otros cargos la presidencia estatal del partido y también fungió como secretario adjunto a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de ese instituto político.

También ha ocupado puestos en los sexenios del priista actualmente preso Mario Marín Torres, en el del fallecido gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas (quien fue secretario de Finanzas en el sexenio de Melquiades Morales), así en el periodo de José Antonio Gali Fayad.

Por otra parte, en septiembre del año 2017 fue presentado como dirigente Movimiento Ciudadano en el estado de Puebla.

Desde la coordinación del partido naranja apoyó a Martha Érika Alonso Hidalgo para que llegara a la gubernatura del estado de Puebla, en la cual permaneció menos de un mes, pues junto con Morano Valle murió al caer el helicóptero en el que viajaban.

En diciembre de 2023 se anunció que Morales Martínez sería el abanderado de MC a la gubernatura, pero el pasado 28 de febrero no se presentó al registro de su plataforma electoral ante Instituto Electoral del Estado (IEE), solo acudió Fedrha Suriano Corrales, secretaria de Acuerdos del partido.

Hasta pasado 10 de marzo cuando acudió al órgano electoral para registrarse como candidato y en este acto estuvo acompañado por su padre.