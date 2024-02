Rechaza el líder del PRI la venta de una candidatura a Paola Angon

El dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, aseguró que es falso el audio filtrado en redes sociales en el que supuestamente la alcalde de San Pedro Cholula, Paola Angon Silva le reclama por el pago de una candidatura.

El líder priísta argumentó que en el audio no se escucha su nombre y que este pudo haberse elaborado mediante Inteligencia Artificial.

En conferencia de prensa para aclarar el tema, Camarillo señaló que la difusión del audio ocurrió después de que la alianza “Mejor Rumbo para Puebla” revivió el caso de tortura contra la periodista Lydia Cacho, por lo que se trata de un ataque contra el bloque opositor.

“Las campañas negras se usan y creo que es una represalia, me han buscado por muchos medios un tropiezo, algún mal comentario. Pero no lo van a encontrar, tanto que en el supuesto audio no aparece mi voz”, dijo.