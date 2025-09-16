Lunes, septiembre 15, 2025
Rechaza Chedraui avance del crimen organizado al zócalo de Puebla, tras el hallazgo de un cuerpo en Analco

Dijo que se enfrenta a los grupos criminales en coordinación con el estado y la Federación

Patricia Méndez

El alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, rechazó que el crimen organizado se haya apoderado del Centro Histórico, después de que un cadáver con un mensaje de advertencia fue abandonado en el barrio de Analco.

El presidente municipal aseguró que su gobierno trabaja de forma coordinada con las administraciones estatal y federal, a través de la Guardia Nacional y del Ejército, para contrarrestar esos hechos delictivos.

“Por supuesto que no, claro que no, estamos trabajando de mano del gobierno del estado, de la Fiscalía, la cual ya se encarga de realizar las investigaciones”, respondió al ser interrogado sobre el tema.

Hay que recordar que el cuerpo sin vida y envuelto en plástico, fueron abandonado en la vía pública, cerca del Puente de Ovando, que se encuentra a unas tres cuadras de distancia del zócalo de Puebla.

