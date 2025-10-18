Recaudó la Comuna 53.8 mdp por multas de tránsito en el primer año de Chedraui; es un promedio de 147 mil pesos diarios

Recursos por 53.8 millones de pesos recaudó el gobierno del municipio de Puebla por el cobro de multas de tránsito, lo que se traduce en un promedio de 147 mil pesos diarios.

Así lo dio a conocer el tesorero municipal Héctor González Cobián durante la comparecencia que este día tuvo ante él Cabildo, con motivo del primer informe de labores del alcalde José Chedraui Budib.

En su exposición, mencionó que por el cobro de parquímetros ingresaron a las arcas municipales 7.8 millones de pesos mientras que por multas derivadas de este programa se recaudó 12.6 millones.

De manera general, el tesorero dio a conocer que entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 la Comuna de Puebla tuvo ingresos totales por 7 mil millones 399 millones 886 mil 126 pesos, cifra que implica un aumento del 2.8 por ciento en comparación con el mismo periodo anterior.