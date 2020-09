Con recaudación de fondos propios se compensará recorte Federal del 5%, pero no habrá nuevos impuestos para Puebla: Barbosa

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, expresó esta mañana su malestar con la reducción del 5 por ciento del presupuesto de la Federación para la entidad, pero advirtió que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados ayer, era de esperarse dados los estragos causados por la pandemia.

“No me gusta, no me gusta el presupuesto de la Federación, no me gusta que le bajen 5 por ciento a Puebla, a todos los estados le bajaron y no me gusta cuando no hay un solo peso de la Federación invertido en nuestro estado”, manifestó el mandatario en su teleconferencia de medios de este miércoles.

No obstante, Barbosa Huerta advirtió que se echará mano de los recursos que la administración a su cargo tiene como facultad recaudar, para compensar el ajuste presupuestario planteado por el gobierno de la República, que preside su copartidario, Andrés Manuel López Obrador.

“La Ley de Ingresos vamos a formularla de acuerdo a eso que vamos a recibir de la Federación y a nuestra recaudación, que es donde debemos poner mucho esmero: recaudar en Puebla y compensar el recorte de la Federación, poner mucho ingenio en la recaudación de sus impuestos, de sus derechos, aprovechamientos para poder contar con fondos suficientes y poder generar los mejores, programas, las mejores políticas públicas en general”, indicó.

Sin embargo, dejó claro: “no habrá nuevos impuestos en nuestro estado de Puebla, en el proyecto que presentemos nosotros, no habrá nuevos impuestos”

A pregunta expresa sobre si el reemplacamiento formará parte del esquema de recaudación compensatorio, respondió: “vamos a ver todos los elementos que tienen que ver no solamente con la regularización de los procedimientos en diverso ámbitos, sino en recaudación de impuestos, pero teniendo presente que estamos en un momento de enorme crisis para la gente, entonces no afectamos el bolsillo de los poblanos”.

Ante la insistencia para que revelara la política recaudatoria que se ejecutará en el estado, señaló: “No hay tenencia en Puebla, control vehicular sí hay, hay que eficientarlo”.