Recaudación impositiva o amenaza penal

«No hay buena vida política ni se toman

las mejores decisiones cuando se decide sin

buena información o con un debate presidido

por la falta de respeto hacia la realidad».

Daniel Innerarity

A lo largo de las semanas —sobre todo, de este eterno problema de la pandemia—, en tanto sucede que quiebran empresas por todos lados, que la fisonomía de las calles va cambiando con locales, oficinas, bodegas y fábricas vacías y en renta; con muebles que se quedaron tirados en las calles por la mudanza; calles en las que, cada día, se visualiza el aumento del desempleo; en tanto esto, pues, el gobierno, por los medios de comunicación, pone en ocho columnas que ha recaudado millones de pesos en impuestos pendientes de cubrir por las empresas, particularmente, transnacionales. Cantidades de dinero, cuya suma y existencia no se pueden entender, menos leer, o, peor aún, comprender; como tampoco se puede entender que, efectivamente, aquellas empresas tuvieran el pendiente de cubrir tal cantidad de impuestos y que un buen día abrieran tan fácilmente la cartera para pagarlos.

Esto genera tal incertidumbre, debido a esos montos y, particularmente, al tratarse de las empresas transnacionales, es decir, aquellas propietarias de cadenas refresqueras, tiendas de conveniencia, cerveceras, fábricas de cómputo y de software, lo que pone en tela de juicio que, efectivamente, sea esa la recaudación y, sobre todo, los términos en que se realizó la misma.

En primer lugar, el hecho de que sean esas empresas las que deban esas cantidades y que, en momentos de crisis económica, se hayan decidido en pagar millones de pesos se pone en duda; y la simple historia de esas cadenas y empresas globales refuerza más esa duda. Un ejemplo es el caso de que, normalmente, esas empresas, cuando ponen sus inversiones en cualquier país, lo que analizan es el sistema jurídico de esas naciones; particularmente, analizan tres conceptos: las tasas impositivas, la regulaciones y restricciones ambientales y, finalmente, las cargas laborales. Por ello, muchas naciones tienen que reformar sus leyes —como es el caso de toda América latina— para que, más o menos, tengan legislaciones homogéneas y, con ello, permitan la instalación de esas empresas. Particularmente, en América Latina, hay toda una serie de historias que versan sobre la explotación de los recursos naturales, de la ausencia de pago de impuestos, de explotación de la flora y fauna, y hasta de guerrillas y golpes de Estado organizados, en algunos países, particularmente los de Centroamérica, por estas empresas. Por otro lado, cuando se toca alguno de estos puntos en contra de los intereses de esas sociedades, como obligarlas a pagar impuestos, entonces, toman sus maletas y salen de aquel país u organizan un golpe de Estado, como le sucedió a Francisco I. Madero, cuando se le ocurrió implementar impuestos a la industria del petróleo propiedad de ingleses y norteamericanos en esos tiempos (inicios del siglo XX). Por ello, resulta sospechoso que se diga que, actualmente, han pagado esas cantidades más que millonarias.

El otro problema de estas noticias es no saber en qué condiciones fueron los cobros o las «invitaciones» de las autoridades fiscales mexicanas a esas empresas globales, para estimularlas a pagar sus contribuciones. No hay que perder de vista que, por la propia legislación mexicana, se puede solicitar el pago de las contribuciones en parcialidades y hacerlo hasta en 36 mensualidades; como también solicitarlo en diferido y realizarlo hasta dentro de 12 meses. Sin embargo, para las metas recaudatorias de las autoridades fiscales, en el caso de estas empresas, se computa el cobro del adeudo. Por ende, muchas veces, como pago, se controla algo que no ha caído en las arcas de la nación. Razón por la cual es muy importante que se defina si el pago aceptado fue en estos términos o, bien, si fue con la entrega inmediata de esas cantidades millonarias. Esto no nos dice sino que cuando se informan ese tipo de noticias, es importante que las autoridades hacendarias hagan las aclaraciones necesarias; pues, de lo contrario, para la población en general queda la duda de que, efectivamente, se haya realizado el pago de esos impuestos y, sobre todo, con esos montos; además de que, en verdad, haya habido un requerimiento de pago de la autoridad fiscal o una de las denominadas invitaciones o, en definitiva, de que haya habido una amenaza penal.