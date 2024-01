Rebasar por la izquierda

PAN en Puebla, se colarán a la coalición “Seguimos haciendo historia”, vía el partido Verde, para ubicarlos en espacios que le tocan a ese partido político, muy a pesar de la activa y creciente oposición de las bases de Morena. Es el caso de José Chedraui Budib, Antonio Gali López y Jorge Estefan Chidiac.

Otorgar espacios al partido aliado sin más, cediendo incluso posicionamientos políticos y buscar salidas pragmáticas para alcanzar el cumplimiento del Plan C, es posible, pero no a toda costa, en tanto no se respeten los ejes a los que se quiere llegar, en claro deslinde de lo que habían sido los modelos seguidos por el PRIAN en los gobiernos anteriores.

Planteadas, así las cosas, el problema no es llegar, más en los escenarios actuales. El punto es mantenerse y dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación, pero con cambio. En mucho de lo ocurrido se ha dado, como una realidad, el sesgo hacia posturas de derecha, como la negativa del Congreso local a sumarse a la resolución de la SCJN en materia de despenalización del aborto.

Nada puede garantizar que siguiendo ese camino y dando entrada a personajes de trayectoria que no coinciden con lo que hasta ahora ha sido el gobierno de la Cuarta Transformación, se daría continuidad con cambio. Y esto no puede cuidarse solo en Puebla, sino en todo el país. La responsabilidad que en ello debe de tener la dirección nacional de Morena es fundamental.

Ciertamente, no se trata de una cuestión fácil de lograr dada la composición ideológica y política de Morena. Buena parte de sus militantes se reivindican de izquierda (sin apellidos) y su líder moral soporta un proyecto en el humanismo y la economía moral, de lo cual, prácticamente nadie explica qué es eso y cómo se come. Esto ha dado una amalgama política, diversa, plural, progresista, si se quiere, declarativamente anti neoliberal, pero no de izquierda, menos aún socialista.

Por ello, hablar de “revolución de las conciencias”, como se afirma en la cúpula morenista, es mucho más que declararlo, en tanto, además del voto del voto en las elecciones, se requiere la aceptación popular y dar paso a la organización autogestiva y de lucha. Los vietnamitas del tiempo del Tío Ho, mencionaban que la revolución ideológica era la más difícil, porque las sociedades se podrían transformar en lo económico, en lo político y en lo social, pero que cambiar la mentalidad de la gente es más complicado.

Sin embargo, hay que conducir el camino para que, tanto el proceso electoral, como la plataforma que se defienda en la Coalición “Seguimos haciendo historia”, retomen un camino de mayor radicalización. Sólo así se podría hablar que pudiese darse para la siguiente etapa, la continuidad con cambio o, como le llaman ahora, tender el segundo piso de la Cuarta Transformación. Y para que ello ocurra. se requieren candidatos que estén convencidos en el proyecto. En esa lucha no hay lugar para advenedizos.

Todo esto es lo que llamamos ¡rebasar por la izquierda!