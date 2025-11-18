Realizarán recorte a cerro para frenar deslaves en carretera de la Sierra Negra

Ajalpan. Para disminuir los constantes derrumbes que ha sufrido el cerro ubicado en la Sierra Negra, entre Chichicapa y Loma Bonita, afectando la carretera que cruza desde Azumbilla hasta Tlacotepec, se decidió aplicar un recorte, adelantó el director de Protección Civil de este municipio, Kevin Mendoza Payán, quien destacó que esa labor se llevará a cabo con maquinaria del gobierno del estado.

Debido a las constantes lluvias que han caído en este año en la región, en este momento no es posible aplicar esa intervención, motivo por el cual se programará una vez que la humedad se haya disipado, ya que el reblandecimiento de la tierra podría poner en riesgo al personal que realice esa labor, expuso el director.

Detalló que en meses pasados se hicieron labores de contención menos riesgosas, como es la formación de pequeñas barreras de contención, tipo escalones, para ir disminuyendo la bajada de material desde la zona alta del cerro, así como un monitoreo constante en ese punto, ya que cuando hay deslaves de consideración es preferible cerrar el paso a la circulación vehicular.

Actualmente los trabajos se han detenido porque la maquinaria enviada por el gobierno estatal se tuvo que trasladar a la zona del Mirador, en San Miguel Eloxochitlán, otro punto de la carretera que cruza la Sierra Negra, donde se presentó un derrumbe parcial de la carretera, donde se requirió trabajar de forma intensa para rehabilitar el paso.

Debido a que se acerca el fin de año, el director consideró que probablemente ya lo que resta de 2025 no se realicen más labores en el tramo Chichicapa-Loma Bonita, pero aclaró que el monitoreo del cerro no se detendrá por parte del área a su cargo, que realiza esa labor constantemente y de ser necesario se dispondrá de maquinaria municipal.

Los derrumbes en ese tramo carretero han sido recurrentes desde hace algunos meses y se debe a dos factores, uno de ellos de tipo climatológico y el otro por la extracción irregular de piedra del cerro, acción en la que incurrió una empresa privada, al parecer sin los permisos correspondientes, lo cual debilitó la estructura del terreno.

Se sabe que el ayuntamiento intervino para suspender esa extracción e inició un procedimiento contra la empresa, pero aún no se informa el avance ni si se contempla la posibilidad de reparación del daño provocado, pues cada vez que la carretera se bloquea por algún derrumbe se afecta a una gran cantidad de habitantes de diversas comunidades de la región, quienes deben utilizar vías alternas complicando así sus trayectos habituales.

La esperanza de los pobladores es que el clima sea benigno y en los siguientes meses cesen las lluvias en esa zona de la entidad, sobre todo porque se avecinan fechas en que muchos salen a comercializar sus productos o bien a realizar compras fuera de sus comunidades, por lo que requieren utilizar la carretera para poder trasladarse con su mercancía.

