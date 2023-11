Realidades Asimétricas estrenó Antisistema, unipersonal que llama a luchar por lo que se cree

Nada de lo que he hecho en mi vida sirve de nada (sic). El sistema al final sí me cogió a mí. ¿Qué hice mal? Yo sólo quise vivir mi vida, trabajar, ser feliz, pero este sistema no quiere que seamos felices, parece que escapar es imposible. O al menos yo no lo logré, tal vez ustedes tengan más suerte, pero sí creo que vale la pena luchar por lo que uno cree; además no estamos solos, siempre podemos encontrar más gente que lucha por los mismos sueños.

Ese, es el monólogo final del montaje Antisistema (la historia de un pobre diablo), un unipersonal de Ignacio Ferreyra codirigido por Daniela Palao a cargo de la compañía escénica y audiovisual Realidades Asimétricas que días atrás fue estrenado, en dos funciones, en el Centro para las artes Tetiem.

En esta pieza, la cuarta producción de la compañía asentada en Cholula, aparece Nacho, un hombre que ronda los 40 años, quien desde corta edad tomó conciencia de que su seguridad y pertenencia en el mundo dependía del consumo y el capitalismo. Un personaje que al crecer y darse cuenta de que nunca podría sobresalir y que todos los males del mundo tienen su origen en este sistema, tomó la decisión de elaborar un plan para rebelarse contra él y mejor aún: destruirlo.

En Antisistema (la historia de un pobre diablo), Nacho va experimentando esa rebelión: primero como un trabajador “entusiasta” de empresas transnacionales como Mc Donald´s y Coca Cola, luego como miembro subversivo de una organización internacional como Green Peace, y adoptando una formación intelectual que le sirve, con tristeza, a afianzar más la idea de que el sistema es más profundo y difícil de cambiar.

A lo largo de más de una hora, en el monólogo no quedan fuera la crítica hacia lo que significan personajes como Barbie, “el juguete más clasista” que vende su ficción del príncipe azul, además de anécdotas inventadas sobre la lucha casi invisible de hormigas que quisieron cambiar el orden de su colonia haciendo un “sindicato hormiga de defensa de los derechos obreros”.

No quedan fuera, en la actuación de Ignacio Ferreyra y la interacción visual que propone la compañía, momentos de humor negro sobre la belleza: aquella que es ofrecida por cuestionables médicos en sospechosas clínicas que dan la oportunidad de cambiar, al que pueda gastar cuantiosas cifras, cualquier aspecto físico que se desee.

“La niñez, el trabajo, la salud, la educación, hasta el activismo tenía reglas que yo no entendía. Entonces decidí que el sistema nunca me iba a soltar, entonces yo tenía que hacer algo único. El sistema me tenía un poco atrapado y si yo seguía jugando con sus reglas nunca me iba a librar. Tenía que romper las reglas del sistema sin que fuera obvio, con algo más elaborado y complejo: ganarle sin que se dé cuenta que le estas ganando”, dice en otro momento “Nacho”, el protagonista de la pieza.

Seguro, cuenta que en su cabeza se formó un plan: el hacer un acto único y grandilocuente, en una sola oportunidad, por lo que tenía que dicho acto tenía que ser simbólico e inesperado.

Por fin, Nacho encuentra una aparente salida: “el tirar un símbolo universal” al cual decide, no sin humor, “coger” en la forma literal más pura, todo ello ambientado con una canción que también ve tergiversado su sentido y ante la risa del público que se sorprende de la decisión, la cual representa esa lucha por lo que se cree y se quiere.

Destaca que Antisistema (la historia de un pobre diablo) es también la apuesta que hace la compañía escénica y audiovisual gestada 2018 hacia al teatro, pues como dijo Nacho: “hoy en día tener 12 espectadores es un acto heroico, pues es tan fácil quedarse en la casa, ver Netflix, Prime, Disney Plus, HBO, Paramount, Apple TV, Vix, Filmin Latino y hasta Claro Video, ya de jodido, pues de estar cómodo alguien se toma la molestia de moverse de su casa hasta un teatro para escuchar la historia de un pobre diablo, es un héroe”.

