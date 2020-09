Reabren museos de Puebla con 30 por ciento de su capacidad

Tras casi seis meses de cierre, como parte de la fase dos de la contingencia sanitaria causada por el Covid-19, este 1 de septiembre reabrieron los museos pertenecientes al organismo público descentralizado Museos Puebla.

Durante su videoconferencia, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta comunicó que espacios como el Museo José Luis Bello y González, el Museo Regional Casa de Alfeñique, el Museo Taller Erasto Cortés, San Pedro Museo de Arte, Museo de la Revolución Mexicana Casa de los Hermanos Serdán, Biblioteca Palafoxiana y Museo de Arte Popular exconvento de Santa Rosa, todos ellos ubicados en el Centro Histórico, reabrirán al 30 por ciento de capacidad.

De igual forma, lo harán aquellos ubicados en el complejo museístico La Constancia Mexicana, en la zona de Los Fuertes, en Angelópolis, como es el caso del Museo Internacional Barroco (MIB), y en los municipios de Tehuacán y Cholula.

“Hoy arrancan los museos en Puebla, su actividad. Hoy hasta un tercio de su capacidad podrá ser atendida en los museos de Puebla en todo el estado”, dijo a pregunta expresa de un representante de los medios.

En ese sentido, señaló que la pregunta que ronda a estos espacios es una: cuál es el diseño de la estrategia de los museos en Puebla, y no si con la salida del ex secretario de Cultura, Julio Glockner Rossainz, se continua con la actividad o no.

Particularmente, dio que hay un proyecto sobre el MIB, el cual fue objeto –también con Glockner Rossainz– de un cambio en su propuesta museística.

De paso, el gobernador Luis Miguel Barbosa informó que ya hay un nuevo titular del organismo público descentralizado Museos Puebla, vacante que dejó “el controvertido” Ernesto Cortés. Actualmente el cargo lo ocupa María de los Ángeles Rodríguez Elizalde.

“Estoy muy esperanzado de que funcionen bien las cosas”, afirmó de manera escueta el Ejecutivo.

Destaca que, a nivel nacional, el público que desee acceder a estos recintos deberá de cumplir con ciertos protocolos: portar cubreboca de manera indispensable, pasar por el filtro sanitario, el cual consta de toma de temperatura, limpieza de zapatos en tapetes sanitizantes y aplicación de gel desinfectante.

Asimismo, el personal de los recintos está capacitado y en todo momento portará cubreboca y careta; además de que por seguridad no se contará con servicio de paquetería ni visitas guiadas.