Raymundo Cuautli desmiente que siga en el PAN y dice que ya está registrado en Morena

Raymundo Cuautli Martínez desmintió la especie de que está impedido para ser aspirante a la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación Pública del País en San Andrés Cholula, advirtiendo que en medios difundió una versión parcial del resolutivo del Partido Acción Nacional que supuestamente lo reconocía aún como militante de dicho instituto político, lo cual le impedía competir en el partido de izquierda por la candidatura a edil.

En una entrevista con La Jornada de Oriente, Cuautli Martínez afirmó que el documento entero del resolutivo panista reconoce que una simple renuncia de su parte entregada por escrito basta para estar fuera de Acción Nacional y que él entregó esa solicitud desde hace un año y medio.

Agregó que, para probar su dicho, basta con revisar la lista de aspirantes a la coordinación que publicó Morena para San Andrés Cholula, donde su nombre aparece.

De hecho, Raymundo Cuautli, quien aspira a ser postulado por el partido izquierdista a la presidencia municipal de San Andrés Cholula, afirmó que su afiliación al instituto político derechista nunca le fue notificada.

“Toda esta situación surgió desde el momento en que se dijo que yo estoy afiliado a Acción Nacional, que es una acción que nunca me fue notificada, se inició por ahí un procedimiento hace algunos años, pero nunca me fue notificado si era yo este miembro activo o del PAN, y como alguien por ahí publicó, ordenado por este señor, Yayo Casas (también aspirante a la candidatura de Morena a presidente municipal de San Andrés Cholula), para que se publicara que yo no podía participar porque estaba afiliado al PAN”, acusó Cuautli.