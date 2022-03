Ante posible despojo de Raúl Salinas a campesinos, el gobierno no será indiferente: MBH

El gobierno del estado de Puebla no será indiferente ante un posible abuso que se pudiera estar cometiendo en Chiautzingo, donde pobladores señalan que Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente de México, pretende apropiarse de un predio ejidal conocido como El Cipresal.

Dicha franja de terreno se ubica cerca de la hacienda Mendocinas, de la cual es propietario el político desde hace más de cuatro décadas.

En conferencia de prensa, el mandatario poblano, Luis Miguel Barbosa Huerta, instruyó esta mañana al director de Gobierno recopilar toda la información respecto a este caso para poder fijar una postura más clara.

No obstante, adelantó que si existe alguna irregularidad, la administración que encabeza no se mantendrá inerte.

Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo celebró que los habitantes de ese municipio se atrevan a denunciar este caso.

“Le pido al Director de Gobierno que me recopile toda la información, es un asunto agrario y tiene autoridades agrarias que resuelven este tipo de diferencias, pero como gobierno del estado no vamos a quedar indiferentes en caso de un abuso, en caso de que así sea. El director de Gobierno me tendrá que informar el estado de cosas y todo lo relacionado con el caso y después yo les digo”, expresó.

Notas periodísticas refieren que el domingo pasado Raúl Salinas se reunió con pobladores en el campo deportivo de ese municipio, donde los habitantes le reprocharon el intento de apropiarse de El Cipresal.

En las mismas se menciona que el hermano del ex mandatario nacional se manifestó en contra de que vecinos del lugar reforesten el ejido, ya que sostuvo que es propiedad privada.