Ratifican vinculación a proceso de Ramón Sonsamontes por la ‘Estafa Maestra’

Ciudad de México. Ramón Sosamontes Herreramoro, uno de los hombres más cercanos a Rosario Robles Berlanga, y ex jefe de comunicación social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de 2012 a 2015, no logró frenar el juicio que enfrenta por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades en la llamada ‘Estafa Maestra’

El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación ratificó el auto de vinculación a proceso, que un juez de control en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México le dictó al ex funcionario en octubre de 2023. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en 2014 Sosamontes Herreramoro presuntamente contrató de manera indebida, con recursos públicos, servicios con Radio y Televisión de Hidalgo, los cuales no se realizaron, ocasionando con ello un detrimento a la hacienda pública federal por más de 353 millones de pesos.

De acuerdo con el expediente, Gabriela Vyera Pineda, Manuel Bárcena Villanueva e Isidoro Jaramillo Olivares, magistrados del Colegiado, determinaron que los datos de prueba aportados por la Fiscalía en la audiencia inicial “se justifican con precisión las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que aparentemente se ejecutó el hecho con apariencia de delito; además de que, conforme al artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son suficientes e idóneos para establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito y que probablemente el imputado lo cometió”.

Por tanto, agregaron que “la defensa debió justificar su teoría del caso con datos de pruebas suficientes, para mostrar que no se acredita el elemento indebido; lo que no ocurrió, por lo que no puede demostrarse alguna causa de exclusión” y con ello consideraron legal la vinculación a proceso por la comisión del hecho con apariencia de delito referido.

Sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación revocó la medida cautelar que se le impuso en la continuación de la audiencia inicial del 13 de octubre de 2023, en la que se impuso la prohibición de salir del país, sin autorización, y se determina improcedente su imposición, peticionada por la representación social.

“No se impone la referida medida cautelar peticionada por la representación social, al no haber evidenciado el riesgo procesal, en el entendido de que si las condiciones cambian, la fiscalía puede solicitarla en términos del artículo 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

Sosamontes Herreramoro enfrenta un segundo proceso por el desvío de más de 203 millones de pesos mediante contratos ilegales por servicios que no se realizaron y que se habían acordado con Radio y Televisión de Hidalgo durante la gestión de Robles Berlanga como titular de la Sedesol.

