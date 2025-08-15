Viernes, agosto 15, 2025
Ratifica Sheinbaum: “en México manda el pueblo”

La Jornada

Chetumal, Q Roo. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que en México “manda el pueblo”, en respuesta a los dichos de su homólogo estadunidense, Donald Trump, quien ayer afirmó que el país hace “lo que le diga” Estados Unidos.

“Lo he dicho varias veces: el presidente Trump tiene una forma de hablar, pero como lo dije ayer, el único que manda en México es el pueblo. Así de sencillo y así de importante”, enfatizó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, realizada en la Base Aeronaval de Chetumal.

Consultada sobre el despliegue de fuerzas militares estadunidenses en el Mar Caribe, Sheinbaum indicó que la Secretaría de Marina ya informó al respecto en la reunión del gabinete. Estados Unidos “usó buques, tiene desplegadas en aguas internacionales, entre Panamá y Sudamérica”.

Al respecto, dijo, “nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos, en el caso de México y de todos los países de América Latina. Se colabora, se coordina, hay instancias internacionales para resolver conflictos, pero nunca el intervencionismo”.

