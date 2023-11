Ratifica AMLO frente a Biden compromiso de reforzar combate al narcotráfico

San Francisco, Cal. Ante su homólogo estadunidense Joe Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó el compromiso de México para reforzar el combate al tráfico de drogas sintéticas y el fentanilo que tanto daño hace a los jóvenes en la Unión Americana. Momentos antes Biden sostuvo que nada hay fuera del alcance de nuestras naciones si se trabaja conjuntamente, como lo refleja la actuación para frenar el tráfico de drogas y de armas en las fronteras.

En el marco de la cumbre de países que integran el foro de cooperación económica Asia Pacífico (APEC) se realiza la cuarta reunión bilateral entre ambos mandatarios. López Obrador subrayó que México y Estados Unidos son los principales socios comerciales en el mundo. “Esto es algo excepcional y al mismo tiempo hay cerca de cuarenta millones de mexicanos trabajando honradamente en Estados Unidos, eso nos hermana aún más. Tenemos que seguir avanzando para atemperar, para resolver el fenómeno migratorio en la region.

En su mensaje, López Obrador elogió las políticas migratorias de Biden, porque ha abierto una vía legal para regular la migración voluntaria a partir de solicitudes que envían los migrantes de Centroamérica y el Caribe. “¿Esto qué significa? Que no tienen que atravesar todo nuestro país con todo el sufrimiento, con todos los riesgos que esto implica. Es una forma muy humana de atender el fenómeno migratorio”.

Llevamos a cabo una buena reunión bilateral con Estados Unidos, encabezada por el presidente Biden. Nuestra relación es excelente, de amistad, respeto y cooperación. Somos su principal socio comercial, avanzamos en resolver el tema migratorio y estamos dispuestos a colaborar en… pic.twitter.com/obGzfNWtoW — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 17, 2023

Al mismo tiempo, celebró que Biden sea el primer presidente estadunidense en muchos años que no ha construido muros en la frontera como fórmula para detener la migración irregular a su país porque eso no es solución. Tenemos que ayudar mutuamente para que la migración sea opcional, no forzosa y que podamos ayudar en sus países de origen a los que se ven obligados a emigrar. Por eso estamos muy satisfechos de tener este encuentro.

En su oportunidad, Biden hizo particular énfasis en la cooperación bilateral en materia de seguridad y tráfico de drogas, “estamos trabajando codo a codo para combatir el tráfico de armas, combatir y abordar el crimen organizado y abordar la epidemia de opioides, incluido el fentanilo. lo cual cuando hablamos en privado quiero contarles mi gran conversación con Xi Jinping sobre ese tema.”

En respuesta, López Obrador sostuvo que hay el compromiso de México de seguir apoyando para no permitir la introducción de químicos y fentanilo. “Estamos muy conscientes del daño que ocasiona a los jóvenes en Estados Unidos. Es un asunto que tiene que ver con nuestro humanismo y es un acto de solidaridad.

“Estamos comprometidos sinceramente a seguir ayudando en todo para evitar el tráfico de drogas y en particular la entrada de fentanilo y otros químicos Estoy seguro que vamos a seguir avanzando en esta muy buena relación que tenemos”.



López Obrador celebró los un buenos términos por los que atraviesa la relación bilateral en un marco de respeto y colaboración en diferentes aspectos de la agenda común. Destacó los niveles de integración económica que han consolidado el intercambio comercial “por esa muy buena relación que tenemos con nuestro país vecino, hermano, ya somos socios comerciales, somos los principales socios comerciales en el mundo. Esto es algo excepcional. Y al mismo tiempo, hay cerca de 40 millones de mexicanos viviendo, trabajando en Estados Unidos“.

Durante los mensajes públicos antes de comenzar la reunión privada, López Obrador definió a Biden como “un hombre con convicciones, un hombre bueno”.

En materia económica, el mandatario estadunidense afirmó que “estamos haciendo crecer nuestras economías desde abajo hacia arriba y desde el centro hacia afuera, de modo que no sólo los ricos se beneficien, sino todos nuestros ciudadanos, de nuestro crecimiento económico. Y lo vemos en nuestro trabajo para fortalecer las cadenas de suministro”.

Redacción La Jornada, Autor Alonso Urrutia