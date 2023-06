Rasgo conservador inadmisible

En las últimas cinco legislaturas del Congreso del Estado se han contenido las iniciativas que proponen la despenalización del aborto. El punto es que las últimas dos han tenido mayoría de Morena, en las cuales ha ocurrido lo mismo que las predominantes del PRI y del PAN, demostrándose un claro sentido conservador de un partido que se supone se reivindica de izquierda.

Recordemos que esta demanda ha sido una reivindicación de la izquierda socialista desde la década de los setenta, en coincidencia con el movimiento y organizaciones feministas. Estamos hablando de un periodo no menor, que corresponde a medio siglo de movilizaciones y luchas que desde entonces se han llevado a cabo. No es entonces cuestión de un día, ni se puede olvidar la historia.

En el Congreso poblano, el pasado 22 de junio le hicieron el vacío a la presentación de un paquete de iniciativas que, con ese tema, iba a presentar la diputada del Partido del Trabajo, Mónica Silva Ruiz. En lo personal, no conozco una argumentación sustentada por la bancada de Morena para ir en contra de la tendencia seguida por una buena parte de Congresos estatales donde predominan legisladores de su partido, más que la práctica cerrada y retardataria.

Y más allá de lo ya dicho, al respecto a los legisladores morenistas poblanos se les olvida algunos datos que debieran de conocer y tomar en cuenta. El 7 de septiembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había aprobado la inconstitucionalidad del acto de criminalizar el aborto. Asimismo, en el resolutivo en cuestión, se garantizaba el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo. La decisión corregía una pretensión contraria de parte del Congreso de Coahuila que, por cierto, sigue sin enmendar la plana.

Antes de la fecha citada había cuatro entidades que habían legislado sobre el particular: la Ciudad de México (abril del 2007, en el periodo de Marcelo Ebrard, una de las corcholatas actuales); Oaxaca (septiembre del 2019); Hidalgo (junio del 2021) y Veracruz (julio del 2021). Después del fallo de la Corte, los Congresos de las dos Baja Californias, Colima, Guerrero, Quintana Roo y Sinaloa, se han sumado a la medida, es decir, diez entidades. Todas ellas, por cierto, morenistas.

Lo lógico sería que las otras doce donde gobierna Morena y sus aliados, siguiera el mismo camino, pero no es así. No es solo responsabilidad de la estructura dirigente de ese partido y de sus grupos parlamentarios, también lo es de quienes han dado su apoyo, votan por la izquierda y están incluso por una mayor radicalización. Esto es lo que no toman en cuenta estos legisladores, pero también no presiona su dirección partidaria.

Para mí es un rasgo conservador inadmisible, que no cabe en cualquier partido y miembros de éste que se precien de ser de izquierda ni siquiera en el progresismo tendría cabida. Los legisladores poblanos deben dar la cara y explicar su postura, que hasta ahora es coincidente con los partidos de la oposición.