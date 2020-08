Ramírez Cuellar cancelará el proceso interno en Puebla para controlar a Morena, alerta Mario Bracamonte

Todo apunta a que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, cancelará las asambleas para la renovación de los órganos internos en Puebla so pretexto de la pandemia de coronavirus (Covid-19), con el propósito de designar a un delegado afín a sus intereses que se encargará de conducir al partido en el proceso electoral que iniciará este año, alertó el liderazgo Mario Bracamonte González.

En tanto, el secretario General de Morena en el estado, Edgar Garmendia de los Santos, también vislumbró la posibilidad de que el CEN defina al dirigente del instituto político a nivel local, puesto que los dueños de salones han rechazado rentar sus espacios para el desarrollo de la contienda interna.

Enfrentan la amenaza de los gobiernos municipales de ser clausurados por no atender las recomendaciones sanitarias de la pandemia de evitar actos sociales en domingo y reuniones multitudinarias, explicó.

Morena determinó que la renovación de sus órganos internos en Puebla se llevaría a cabo a partir del domingo pasado y que daría comienzo con la realización de 15 asambleas distritales en las que serían designados los integrantes del Consejo Estatal, quienes definirían a su vez al presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) y al resto de los integrantes de ese órgano.

Los cónclaves no se llevaron a cabo debido a que Morena no cuenta con espacios para su realización y no consiguió el arrendamiento de salones, detalló Garmendia.

En Puebla, el TEPJF tendrá la última palabra: Bracamonte

Mario Bracamonte aseguró que la estrategia de Ramírez Cuellar para hacerse del control del partido inició en Baja California y Estado de México, donde el CEN obvió la contienda interna y nombró a delegados en funciones de presidente.

En el caso de Puebla, aclaró que el presidente nacional no tendrá la última palabra, sino el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), debido a que impugnó la decisión que tomó Ramírez Cuellar de removerlo de la dirigencia estatal.

Recordó que desde enero de 2019 se hizo cargo de Morena en Puebla como delegado en funciones de presidente, pero el CEN lo retiró de la posición bajo un procedimiento poco claro que violentó su derecho de audiencia.