Martes, noviembre 4, 2025
NoticiasEducación

En la BUAP analizarán papel de radios comunitarias en la defensa del territorio

Más de 500 ponentes de América Latina analizarán el papel de las radios comunitarias en la defensa territorial, en el congreso de la BUAP.
Martín Hernández Alcántara

Con la participación de más de 500 ponentes de toda América Latina, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Estado de Puebla (SECIHTI) anunciaron el Sexto Congreso Nacional de Radios Comunitarias, un encuentro que busca fortalecer los medios alternativos, populares e indígenas en el país y la región.

El congreso, que se desarrollará los días 6 y 7 de noviembre, reúne a radialistas, académicos y comunicadores de México, Colombia, Argentina, Brasil, El Salvador, Panamá, Ecuador y Honduras, con el objetivo de intercambiar experiencias, proyectos y estrategias de sostenibilidad que permitan consolidar la comunicación comunitaria como herramienta de participación social.

Durante las sesiones se abordarán temas como la autogestión económica de las radios comunitarias, su papel en la defensa del territorio frente a proyectos extractivistas, la promoción de la cultura de los pueblos originarios y la difusión de la ciencia ciudadana.

Como parte del programa, se presentará una nueva aplicación móvil desarrollada por la Red Internacional de Radios Comunitarias, que permitirá compartir noticias, actividades y eventos entre los distintos colectivos de comunicadores.

La doctora Angélica Mendieta Ramírez, profesora investigadora de la BUAP y coordinadora del congreso, destacó que este encuentro representa “un paso fundamental para la integración de las radios comunitarias, populares e indígenas como espacios de libertad de expresión y diálogo social”.

El congreso se consolida como un punto de encuentro regional para fortalecer la cooperación entre medios libres y universitarios, y para visibilizar el papel que estos proyectos desempeñan en la democratización de la comunicación en América Latina.

