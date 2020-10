Racismos y Movimientos Antirracistas en América Latina

El pasado lunes 12 de octubre, se realizó un diálogo sobre el racismo y la forma en que se ha construido una matriz de clasificaciones sociales para legitimar la opresión. Fue un encuentro con la intención de invitar a un diálogo respetuoso sobre las formas de violencia que el racismo ha impuesto en los cuerpos negros, indígenas y de color.

El encuentro permitió recordar que el 12 de octubre no celebramos ni el día de la raza, ni el día de Cristóbal Colón o del descubrimiento de América. Sino que honramos la resistencia y la resiliencia indígena y negra. Quienes por 528 año han sobrevivido a la violencia del colonialismo de antes y de la colonialidad del poder actual. Se fueron los colonizadores, pero se quedaron instauradas las prácticas de opresión y desde entonces se siguen reproduciendo. Pero no se trata únicamente de la sobrevivencia. Se trata de pueblos fuertes, dinámicos, gozosos. Se tratan de la lengua que no ha sido comprendida, porque como señalara Abigail Echo-Hawk, “la indígena, no es una historia de supervivencia, es una genealogía, una historia ancestral de matriarcas con ojos brillantes, cabello largo, fuerza de fuego y palabras tiernas tropezando con lenguas coloniales. El idioma de los colonos no puede traducir las palabras, porque nunca fue para sus oídos”.

El 12 de octubre ha sido un urgente llamado de alto al racismo. Una invitación a actuar para que la dignidad de todas las personas sea respetada y podamos transitar a formas justas y equitativas. Donde diversos modos de puedan expresarse desde sus autonomías. Es necesario convocar a rechazar la criminalización y empobrecimiento de las personas negras, indígenas y de color. Un alto a la violencia y al despojo, que ha intentado arrasar los modos de vida que no se ajustan a la modernidad burguesa. El intento del colonizador de negar y silenciar los modos de vida de los pueblos primigenios, se ha justificado a través de la historia con las falsas promesas del progreso y el desarrollo. Pero, como el Amauta Carlos Mariátegui advirtió: “El problema del indio no es cultural, sino económico.”

Los indígenas zapatistas del Sur-Este de México, convocan a un mundo donde quepan todos los mundos. A ello, podemos agregar, un mundo donde los mundos de vida sean respetados en dignidad y que los mundos opresores desaparezcan.

En el panel participaron María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, quien hizo un recuento del modo en que los blancos han racializado a la población no blanca. Y las formas de racismo que se han legitimado a través de las políticas públicas, en el ámbito institucional, pero también en las prácticas cotidianas a través de los procesos de interiorización del racismo.

El racismo se filtra por toda la porosidad social del sistema de opresión, que navega entre un racismo visiblemente violento, Pero no todo es dolor, también se trata de una cultura viva, alegre, que ha desarrollado una resiliencia increíble y que danza al ritmo de la música y la poesía.

En s participación, Rufina Edith Villa Hernández, perteneciente a la organización Masehual Siuamej Mosenyolchicauanij, describió el contexto complejo al que se enfrentan las mujeres, la interseccionalidad de la violencia y de la opresión. Pero también narró la forma en que desde las prácticas cotidianas, la sabiduría ancestral, los bordados, telares, medicinas tradicionales y proyectos comunitarios que realizan las mujeres indígenas en su región, se expresan formas de resiliencia y de vida. Conocimiento que transforma, que se transmite intergeneracionalmente y que reclama nuevas voces sin negar la historia, sino a partir de reconocerla.

Por su parte, Manuel Espinosa Sainos, poeta totonaco y comunicador, atrajo la conversación hacia la forma en que se legitiman opresiones y racismo por la construcción simbólica que circula a través de los medios de comunicación. También enfatizó en la relevancia de ejercer el derecho de utilizar las lenguas originarias, porque la lengua no son únicamente palabras, son formas de vida, cultura viva. Y con maravillosos poemas, describió lo que el 12 de octubre representa para la historia de los pueblos originarios. El siguiente es un poema de Manuel Espinosa Sainos, titulado: Despojo:

Lalakgamakglhtit

¿Lantla chu nakwanikgó ninín

pi nelh xkataxawatkán tani aknukgó?

lantla nakwanikgo ninín

pi lakatunu nakaxtlawananikgokán.

¿Pi niktilakamaxnalh chu

akxni nelh kititakgskgolh

xa tiji xanat?

Lantla nakwanikgó ninín

pi wa imá lilhtampan chu kgalhpuxum

nelh kitilichiwinankgolh xlatamatkán.

¿Ni naktakgalhchiwinankgó?

¿tu nkiwi naliskgakgaw?

pi aya puxtakgamikanit nkinakukán.

¿Lantla nakwanikgó ninín

pi lata xkinkatasanikgoyan kpaskwa kumpana

uku chu tlakgmaka lakampi na anaw

liakgwanaw wantu kinkamakglhtipatankanán?

¿Tu xanat nalimastlanikgo xmaknikán?

¿tu limajinin, tu liamkgskgo

nalikamakgskgokgó kxtijikán?

¿Ni kitiyat lakum xanat napulhtakipalakgó

akxní naktasanikgó?

mpi wanti kinkamakglhtipatankgoyán kintiyatkán

xtachaná chakalh yakgolh kkintamputsnikán.

Despojo

¿Cómo decirles a mis muertos

que esta tierra ya no les pertenece?

que tendrán que buscar

la ofrenda en otro lado.

¿Con qué cara llamarlos

cuando ya no encuentren

el camino de flores?

Que nunca más

las cruces de sempoalxochitl

contarán sus historias.

¿Dónde conversar con ellos?

¿bajo qué árbol?

si ya este corazón está desierto.

¿Cómo explicarles que

lejos de llamarnos a la fiesta,

hoy las campanas nos llaman

a defender lo que nos queda?

¿Qué flores vendrán a su cuerpo?

¿qué incienso, que velas

alumbrarán su camino?

¿Dónde como las flores

brotarán cuando yo los llame?

si la avaricia es un gusano

que hoy engulle el cordón umbilical.