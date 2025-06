Racismo científico

Pareciera que desde mi columna existe una especie de conspiración en contra de la Modernidad y, es verdad, podría verse así; sin embargo, lo que reconozco que hay, es un desenmascaramiento de numerosos vicios y prácticas terribles derivadas del pensamiento moderno surgido desde Europa y que, de formas que todavía no alcanzamos a vislumbrar, nos siguen afectando hasta el día de hoy. Quien piense que lo que hace Israel es defenderse en contra de Palestina o crea que Trump en verdad es el adalid de la paz y que protege a los gringos y al planeta de los ataques nucleares que planeaban los ayatolas “malvados” en contra de todo lo bueno y santo que tenemos, bueno, siento decirle que ha caído de lleno en las trampas de esa Modernidad mañosa, eurocentrada, racista e indefectiblemente explotadora. Pero no nos vayamos tan lejos que, para explicar a ambos países, sus motivaciones y las razones para tener a semejantes malandrines de gobernantes, se requieren libros y libros. En este instante, me iré a una pequeña población en la España catalana, que hoy es tristemente célebre por haberse creído y con orgullo, su superioridad frente a otros seres del orbe: el pueblo de Banyoles.

Como nos informa el reportaje “¿Quién era el Negro de Banyoles? Una investigación le pone nombre y desmonta el mito”, de Henrique Mariño en el diario español Público, durante “75 años, una persona disecada fue expuesta sin causar revuelo alguno en el Museo Darder, hasta que en 1991 Alphonse Arcelin, médico haitiano y concejal del PSC en Cambrils, lanzó una campaña que exigía su retirada tras enterarse de su presencia por la prensa. El alcalde, Joan Solana, también socialista, se negó a desprenderse de uno de los iconos del pueblo gerundense, conocido como el Negro de Banyoles”. Dicho “Negro”, conocido como tal con “cariño” por los pobladores desde inicios del siglo XX, habría llegado a Europa en 1830 traído por los taxidermistas franceses Jules y Édouard Verreaux que, habiendo visto que la venta de animales disecados traídos de África era buen negocio, tuvieron la fenomenal idea de disecar a un ser humano y venderlo a algún museo o coleccionista privado. Por tanto, llegó “después de que robaran el cadáver de un hombre -continúa la nota-, lo disecaran y se lo llevaran a París para mostrarlo en exposiciones, aunque no pudieron hacer negocio porque esos tipos de exhibición habían pasado de moda y nadie quiso comprarlo, hasta que en 1916 lo adquirió el empresario Francesc Darder, fundador del zoo de Barcelona”. Desde entonces y hasta 1991 en que se hizo célebre porque el pueblo de Banyoles sería sede del canotaje en las Olimpiadas de Barcelona de 1992, nadie había reparado en semejante barbaridad. No estamos hablando de que se tratara de un animal disecado -que, vistas bien las cosas, es una práctica bastante mórbida- sino de un ser humano. Para colmo, después de la disección, al no quedar tan “negra” la piel, los taxidermistas determinaron embetunarlo y, para darle mayor efecto al estereotipo que existía, le colocaron un taparrabos, una especie de penacho de plumas a la espalda y una lanza en la mano derecha. ¡Listo!, la pieza de museo, con toda la sordidez que conlleva, había quedado completada. ¡75 años sin que nadie reparara en lo execrable de la práctica! Imaginemos lo que se requeriría para disecar a un ser humano como si se tratara de un zorro o de un ave. Para empezar, me queda claro que para estos franceses esa persona no era un ser humano y, por lo mismo, perfectamente podría ser profanada su tumba y robado el cuerpo. Además, tan era factible que lo pudieran vender, como el hecho de que en Europa había un interés real de coleccionar huesos y cráneos, no sólo con motivos taxonómicos, es decir, de clasificación de comunidades y razas, sino por demostrar, a través de la fisonomía de los sujetos colonizados, que la “raza” europea era superior a todas las demás, he ahí el meollo del asunto. De hecho, ya abordé este tema en una columna anterior llamada “Sordidez Antropológica”. Volveré a este punto más adelante.

La nota del diario da cuenta de un documental que se estrenó hace unos días, el 17 de junio de este 2025, denominado “El Negre Té Nom” [El Negro tiene Nombre] (2025), dirigido por Félix Colomer y que se puede ver libremente en el canal 3Cat de la televisora catalana. El documental, presentado en tres capítulos de aproximadamente 40 minutos cada uno, no tiene desperdicio. No sólo está bien articulado y contado, sino que nos va llevando de la mano, a través de los testimonios de los actores involucrados, de materiales audiovisuales de la época y de impresos, por los recovecos de tan desafortunado pasaje en la historia de Cataluña, de España y de Europa en general. A través de los testimonios nos damos cuenta de que lo mismo los pobladores del lugar que sus autoridades, veían que, si se llevaban al “Negro”, los despojarían de un “objeto” -tal cual lo refieren- importante en la construcción de su identidad. Es como cuando se preguntó a los vieneses si estaban de acuerdo con que regresara a México el famoso Penacho de Moctezuma y decían no estar de acuerdo pues les arrebatarían un pedazo de su ciudad. Poco importó que se argumentara que se trataba de un ser humano. ¡Vamos, hasta las autoridades del museo, la curadora y otros integrantes, sentían que era una “pieza” más dentro del acervo! Ahí es donde la modernidad, a la fuerza de separar la vida de la ciencia, lo humano, de lo meramente científico, comete semejantes atropellos. Por cierto, poco se habla en el documental de las otras osamentas y momias que tiene el museo y que también se exhiben en la sala del “Hombre”. Hay numerosos cráneos, algunos todavía con piel y al menos pude ver dos momias: una que podría ser egipcia y otra andina. Pese a que, como se dice en el documental, esas momias fueran elaboradas por sus contemporáneos ex profeso y el “Negro” no, de cualquier manera, su estancia en ese museo es sumamente problemática pues no sólo están fuera de sus países de origen, sino que están totalmente fuera del contexto en que se las robaron si es que, además, existe información al respecto.

Al final, en el año 2000, los restos de este personaje fueron llevados a África, a Botsuana, aunque vemos gracias al documental, que su origen real es el poblado de Dithakong, que en ese momento (1830) se llamaba Litakou. No es el primer caso de repatriación de restos de Europa o de Estados Unidos a otras partes del mundo. Como ya he dado cuenta en la columna que mencioné líneas arriba, son cada vez más los pueblos del mundo colonizado por los europeos, que exigen que les sean retribuidos cuerpos, piezas arqueológicas, vestimentas y un sinfín de materiales que, so pretexto de la exploración científica y la construcción del saber universal, fueron vilmente extraídas, robadas, por antropólogos, arqueólogos y oscuros personajes como los Verreaux. Cada que me entero de casos como este, siento que poco o nada quiero pertenecer a esas academias científicas y mucho menos avalar la forma en que construyeron su conocimiento. ¿Es comprensible que lo hicieran de esa manera pues no había otra forma de concebir el mundo? Quizá, pero me niego a aceptar que esas sociedades que se han autoproclamado como los faros del mundo, como los ejes por los que ha circulado el conocimiento, no deban reconocer sus propios yerros y atrocidades. Tampoco puedo aceptar que sociedades de final del siglo XX y principios del XXI, como las que fielmente representa la población de Banyoles, no vean nada de sórdido, o de reprochable en el hecho de tener un hombre disecado en su museo, que sean capaces de llamarlo “objeto” y que hasta hicieran artículos promocionales con la figura de esta persona para promocionar el museo. Lo he dicho en otros momentos, es tiempo de reflexionar sobre lo que tenemos en nuestras colecciones, sobre los restos humanos que están ahí, sobre los objetos de culto extraídos de sus comunidades. ¿Tenemos derecho a exhibirlos, a tenerlos? ¿En aras del conocimiento o como una manera de sentirnos orgullosos de lo que somos o en el caso de los europeos, lo que no son al auto proclamarse superiores? Sin duda, nos debería invitar a realizar una crítica seria a nuestro conocimiento, las formas en que hemos llegado a tenerlo y las maneras en que lo presentamos en museos, galerías o zonas arqueológicas y turísticas. Como lo señala el periodista Miquel Molina en el documental, recogido por el reportaje: “’Lo despojaron de toda su condición de persona civilizada para convertirlo en un buen salvaje’, o sea, ‘en un objeto de estudio y de curiosidad para demostrar su carácter inferior’. Así, en 1999, Banyoles se erige como ‘una de las capitales siniestras del racismo científico’”. Hoy, gracias al documental y su investigación, sabemos que este personaje se llamaba Molawa VIII y que pertenecía al pueblo bathlaping en Dithakong, Sudáfrica, aunque sus restos descansen en Botsuana. Colomer llevó a los herederos de Molawa para que conocieran su tumba y ellos decidieron dejarlo ahí. Por cierto, al realizar una breve ceremonia, el tataranieto de Molawa recitó el linaje hasta llegar a él, con lo que nos damos cuenta de que, para ellos, sus ancestros tienen importancia. Esto es, que él fue el padre de alguien que, a su vez, fue padre de otros y, así, en un largo camino hasta llegar al presente. Para los habitantes de ese poblado catalán, era sólo un objeto “emblemático” de su museo. En fin, llama poderosamente la atención que esos catalanes, con todo y sus deseos independentistas, terminen siendo tan racistas como los españoles y los europeos. ¡Bien por esa construcción de identidad a modo!