Racionamiento de gas LP continuará dos semanas más en Puebla y región centro: Amexgas

El racionamiento de gas LP en Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Ciudad de México y Estado de México permanecerá durante las próximas dos semanas, derivado de fallas logísticas y trabajos de mantenimiento en la infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Así lo dio a conocer la presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas), Rocío Robles Serrano, quien confirmó que el recorte en el abasto responde a complicaciones operativas de la paraestatal.

De acuerdo con información que ofreció en conferencia de prensa en la Ciudad de México, la medida no equivale a desabasto, sino a una rectificación de volúmenes para mantener el equilibrio en el suministro durante la etapa de reparación y reordenamiento.

“Durante las próximas dos semanas continuará esta situación en la zona metropolitana por cambios de logística de Pemex”, puntualizó la dirigente, dejando claro que el fenómeno debería resolverse una vez concluyan los trabajos previstos en los principales ductos.

En el transcurso de noviembre, municipios poblanos como Texmelucan y Huejotzingo han reportado dificultades para obtener cilindros y falta de combustible en estaciones de carburación, con filas incrementadas y compras anticipadas ante la expectativa de una normalización en el abastecimiento.

El impacto alcanza hasta 15 por ciento del abasto habitual, según cifras estimadas por Amexgas, lo que repercute en la actividad económica y el consumo doméstico del mismo, el combustible más empleado en la región centro-sur.

Mientras tanto, los precios en Puebla capital están en un máximo de 19.54 pesos por kilogramo o 10.55 pesos por litro. Robles Serrano exhortó a la población a no caer en compras de pánico y confiar en la pronta reactivación del abasto regular.

La dirigente de agregó que, aunque otros proveedores pueden cubrir una parte limitada de la demanda, la infraestructura de Pemex es irreemplazable en el eje centro-sur, por lo que la presión sobre los inventarios se ha traducido en restricciones y en la vigilancia constante de precios.

El entorno adverso coincide con un repunte en la demanda estacional típico de noviembre, también agregando presión a la red de distribución y obligando a compañías a racionalizar entregas.

Rocio Robles subrayó que la coordinación entre distribuidores, autoridades y Pemex es fundamental para evitar incidencias mayores y restaurar el ritmo habitual de reparto, garantizando que el suministro a hospitales, comedores sociales y servicios prioritarios no se interrumpa.

La dirigente de Amexgas refirió que las acciones implementadas muestran avances y dan certidumbre de que el suministro de gas LP se estabilizará en las próximas semanas.