Quinto descalabro al hilo

Hubo en el partido del viernes más confirmaciones que un domingo en Catedral: el Cruz Azul confirmó por qué es el equipo mejor integrado y más ofensivo y eficaz de la Liga; el Puebla confirmó su vocación de colero ligando su quinta derrota consecutiva; a Sebastián Olmedo le bastaron unos cuantos minutos en la cancha para regalar el penalti por mano con el que Cruz Azul venció a la Franja (2-1), confirmando su condición de ave negra del cuadro local; el señor Mario Terrazas, árbitro central del partido, confirmó entre excesivos aspavientos su falta de personalidad; y el púbico de Puebla se dejó apabullar por la porra visitante, confirmando una tibieza que ya se hizo costumbre.

Por cierto, la confirmación de Cruz Azul como líder sobrado del torneo tampoco se debió a que hiciera un partido espectacular. Su triunfo es inobjetable, fue mejor en todo, pero ganó con lo justo, gracias a un gol de penalti (Rotondi, 71´) luego de haber fallado otro en el primer tiempo –Jiménez, que cometió una falta muy clara sobre el griego Giakoumakis, se reinvindicó desviando el disparo de Jorge Sánchez para hacerlo rebotar en la base de su poste derecho–; esa primera parte cerró con dos tantos en tiempo de compensación (Giakoumakis, 45+3´, y Quiñones, 45+7´), el abridor como recompensa a los continuos arribos del cuadro cementero y el empate producto de un error infantil de Piovi al entregarle al colombiano de la Franja un balón en el balcón del área.

Con eso queda resumido cuanto de interés tuvo un partido que no llegó a ser bueno pero tampoco puede calificarse de malo. Como dijera aquel, un partido malo de los buenos, o un partido bueno de los malos. Lo que nos amargó la noche fue que el Puebla ligara su quinto descalabro consecutivo y no haya perspectivas de mejoría. Primero, porque ni el plantel ni el DT dan para mucho más; segundo, porque le espera una jornada doble tan incómoda como esto: el martes visitará al Toluca en la Bombonera y el viernes vienen las Chivas al Cuauhtémoc, donde la Franja ya perdió cinco veces a cambio de una victoria. Y, además, sigue contando para lo que se ofrezca con esa calamidad apellidada Olmedo.

Jornada 12. Ya son seis los puntos que separan al líder Cruz Azul del segundo de la tabla, que lo es el Toluca tras derrotar al Querétaro en el Corregidora, aunque fuera de panzazo y sin impresionar a nadie (0-1). Porque Tigres quedó relegado a la tercera posición como resultado de la goleada que le recetó el Monterrey en el derby norteño (4-2), con doblete de un canterano debutante de 19 años que nació en Sonora y se llama Iker Jareth Fimbres. Algo bueno salió esta vez de la ocurrencia de dar unos minutos a gente de fuerzas básicas que se sacó de la manga la Rama de Primera División, pues sin ese liviano mea culpa jure usted que la directiva de Rayados habría salido corriendo en busca de alguna medianía foránea con qué engrosar su de por sí abultada nómina.

Quienes siguen picando alto, a la chita callando, son los Xolos de Juan Carlos Osorio, que sacaron una victoria de mérito en su visita hidrocálida al Necaxa (1-2), mientras Atlas y Mazatlán organizaban un concurso de bostezos entre los escasos parroquianos reunidos en el Jalisco (0-0) y las Chivas se lavaban la cara a expensas del Pachuca, que sigue metido en una racha infame y volvió a perder en su cancha (0-2). Misma situación del maltrecho equipo de Ciudad Juárez –la maldición del licantropo malvendido en noche de luna llena–, derrotado por el León de Berizzo en tierras fronterizas (2-3).

Solamente América y Pumas consiguieron romper la pauta de una semana netamente visitante, aunque el ultrasotanero Santos era pan comido para los de Televisa y la goleada (3-0) se concretó hasta el cuarto de hora final de la desigual contienda. Pumas, en cambio, superó con holgura a un San Luis que da la impresión de tener potencial para algo más. Lo sepultaron dos goles del Chino Huerta, más maduro cada vez, y uno del Memote Martínez, perfectamente aclimatado ya como delantero-pivote en el equipo universitario.

Clasificación. Cruz Azul (31), Toluca (25), Tigres (24), Tijuana y Pumas (23), Monterrey (21), San Luis (20), Guadalajara y Atlas (18), América (17), Necaxa (13), Puebla (11), Juárez (10), tres más con apenas 8 puntitos (Mazatlán, Pachuca, Querétaro) y Santos (7).

Ya ganó el Vasco. El Tri podrá ser un desastre como el de la noche triste del Valencia, pero el martes, en el Akron, aprovechó que tenía delante a un combinado gringo sin pies ni cabeza, privado de sus mejores valores y con un DT de estreno (Mauricio Pochettino), y no tuvo más remedio que derrotarlo, con golazo en tiro libre de Raúl Alonso Jiménez (21´) y remate cercano del Chino Huerta, a servicio de Raúl y totalmente desmarcado (48´).

Javier Aguirre tomó esta vez sus providencias, no como en Puebla, donde puso sobre la cancha una ensalada indigerible. En Guadalajara se encomendó desde el principio a Edson Álvarez como comandante en jefe y pudo confirmar que Raúl Jiménez ha recuperado mucho del nivel que llegó a alcanzar en su época del Wolverhampton, antes de la lesión craneal que le provocó David Luiz. Tuvo también el Vasco el detalle de facilitarle a Andrés Guardado un emotivo homenaje en su despedida como capitán del Tri –jugó unos cuantos minutos y se fue entre clamores–, y celebró una versión algo más madura de César Huerta, mejor situado sobre el terreno y sin enredarse en esos cuerpo a cuerpo en los que su precario físico llevará siempre las de perder.

Sigue faltando un auténtico armador de ofensivas, que hace tiempo dejó de existir en México, y su defensa de cuatro hace agua por el lado de César Montes y tampoco ofrece solidez en los laterales, donde Jorge Sánchez y Angulo califican como cumplidos y voluntariosos carrileros pero nada más. Malagón tiene condiciones para ser titular en la portería, Vázquez nunca deja de luchar, con coraje pero sin los excesos de rudeza que caracterizan a Álvarez y a Montes –al final, un patadón de éste estaba provocando una bronca que por fortuna se pudo controlar–. Orbelín bulle más que otra cosa, Alvarado no sabe sacar provecho de su técnica y navega entre intermitencias derivadas de su pobre lectura de los partidos, al contrario de Romo, que no sabe de florituras pero se inserta con facilidad en el libreto del juego y es por lo tanto un elemento muy útil. Y siguen sin dar la talla los Vega, Laínez, Berterame et al.

Habrá que ver que consigue Aguirre con ese material. Por lo pronto, amenaza con llamar a filas al astur Álvaro Fidalgo (27 años) en cuanto éste concluya sus trámites para obtener la doble nacionalidad. O sea, más de lo mismo.

Duelazo Verstappen-Norris en el GP de EU. No cabe duda que el autódromo de Austin es, con mucho, el mejor de América del Norte. El GP de ayer pasará a los récords como el primer 1-2 de Ferrari en mucho tiempo. La maniobra inicial del vencedor Charles Leclerc, pasando del cuarto al primer lugar en la primera curva, fue sin duda la acción maestra de una carrera que se recordará asimismo por el rueda a rueda entre Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren) que duró trece en los últimos 15 giros al circuito, desde que el McLaren entró en contacto con el Red Bull vía DRS hasta que Mad Max obligó al inglés a circular fuera de la pista para poder rebasarlo, rebase que los comisarios consideraron punible y castigaron restándole a Norris los cinco segundos necesarios para que Verstappen lo bajara del podio, compartido con Leclerc y su coequipero Carlos Sainz, cuyo descenso a Williams para 2025 no puedo entender, pues se trata de un piloto al que tendrían que estarse disputando las escuderías de punta.

Tampoco acaba de convencerme el castigo de ayer contra Norris que le permitió a Max alargar a 57 puntos su ventaja sobre Lando (354 vs 297) en la lucha por el campeonato. De cualquier forma, el triunfo de Verstappen en la carrera sprint de la víspera ya lo había distanciado dos puntos del asedio del británico. En cuanto a la disputa entre los constructores, el 1-2 de Ferrari acercó a la marca de Maranelo a Red Bull, que lleva nueve GPs sin victoria. La decisión del comisariado en Austin no impidió que McLaren continúe alejándose en la punta (544 puntos por 504 de Red Bull y 496 de Ferrari).

Checo, séptimo. Arrancó décimo e hizo su luchita, pero ésta apenas le dio para un séptimo lugar al ser rebasado en la última vuelta por el Mercedes de George Russell. Antes que ellos terminaron los McLaren de Norris (4º) y Piastri (5º), y después, de octavo a décimo, Hulkenberg (Haas), Lawson (RB) y Colapinto (Williams). Sin duda, el prometedor novato argentino fue, con Leclerc, el hombre del día, pues hace mucho no acontecía que un primerizo con apenas cuatro carreras en F1 hubiera alcanzado a puntuar en dos de ellas.